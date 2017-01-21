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В Киеве застрелили адвоката http://www.segodnya.ua/img/article/7904/41_main.1484992471.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/41_tn.1484992471.jpg Происшествия Следствие рассматривает несколько версий совершения преступления

В Киеве застрелили адвоката

Сегодня, 11:52

Следствие рассматривает несколько версий совершения преступления

Полиция ищет преступников. Фото: AFP
Полиция ищет преступников. Фото: AFP

Неизвестный ранил адвоката в Днепровском районе Киева, от огнестрельных ран тот скончался в больнице. Полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство" УК Украины.

"Около полуночи правоохранители получили сообщение от прохожих, которые увидели на земле мужчину в крови. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. По предварительной информации установлено, что неизвестный возле дома, где жил потерпевший, подошел сзади и выстрелил ему в голову. От полученного ранения он скончался в больнице", – сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Правоохранители установили личность погибшего – это 46-летний местный житель, который возвращался с работы домой.

Проводятся все необходимые следственные и розыскные мероприятия для установления подозреваемого.

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Следствие рассматривает ряд версий совершения преступления, в частности убийство с целью ограбления, личная жизнь и профессиональная деятельность, поскольку убитый работал адвокатом.

На месте происшествия обнаружена стреляная гильза калибра 7,65 мм, ее отправили для проведения экспертизы.

Ранее сообщалось, что  в Николаеве расстреляли бизнесмена Петра Барашковского.
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Источник:

"Сегодня"

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