В Киеве застрелили адвоката

Неизвестный ранил адвоката в Днепровском районе Киева, от огнестрельных ран тот скончался в больнице. Полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство" УК Украины.

"Около полуночи правоохранители получили сообщение от прохожих, которые увидели на земле мужчину в крови. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. По предварительной информации установлено, что неизвестный возле дома, где жил потерпевший, подошел сзади и выстрелил ему в голову. От полученного ранения он скончался в больнице", – сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Правоохранители установили личность погибшего – это 46-летний местный житель, который возвращался с работы домой.

Проводятся все необходимые следственные и розыскные мероприятия для установления подозреваемого.

Следствие рассматривает ряд версий совершения преступления, в частности убийство с целью ограбления, личная жизнь и профессиональная деятельность, поскольку убитый работал адвокатом.

На месте происшествия обнаружена стреляная гильза калибра 7,65 мм, ее отправили для проведения экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Николаеве расстреляли бизнесмена Петра Барашковского.