В Киеве завтра будет очень скользко: как водителям и пешеходам избежать травм

Сегодня, 18:09

В городе будет дождь и мороз, а вскоре грядет похолодание

В городе - очень скользко
В городе - очень скользко

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 4 февраля в столице ожидается облачная погода. Днем – небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м / с. Температура на протяжении суток – от 3 ° мороза до 2 ° тепла, сообщили в КГГА.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, температура в последующие дни будет снижаться. Так, 7 февраля ночью ожидается температура 14-16 ° мороза, 8 февраля – 18-20 °; днем 11-13 ° мороза.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

Советы водителям:

  • соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирования, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
  • не забывайте включить габаритные огни или противотуманными фонари;
  • при ухудшении погодных условий – в снегопад и гололед на дорогах, – не используйте автотранспорт с "летними" шинами.

Советы пешеходам:

  • ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;
  • не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;
  • при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах
  • если падение не избежать – напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле попробуйте перекатиться, – удар, направленный на вас, уменьшит свою силу;
  • будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
  • когда перебегают дорогу перед автомобилем, учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
  • обходите металлические крышки люков – как правило, они покрыты льдом.
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Источник:

"Сегодня"

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