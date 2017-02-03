В Киеве завтра будет очень скользко: как водителям и пешеходам избежать травм

В городе будет дождь и мороз, а вскоре грядет похолодание

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 4 февраля в столице ожидается облачная погода. Днем – небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м / с. Температура на протяжении суток – от 3 ° мороза до 2 ° тепла, сообщили в КГГА.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, температура в последующие дни будет снижаться. Так, 7 февраля ночью ожидается температура 14-16 ° мороза, 8 февраля – 18-20 °; днем 11-13 ° мороза.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

Советы водителям:

соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирования, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманными фонари;

при ухудшении погодных условий – в снегопад и гололед на дорогах, – не используйте автотранспорт с "летними" шинами.

Советы пешеходам: