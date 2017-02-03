В Киеве завтра будет очень скользко: как водителям и пешеходам избежать травм
В городе будет дождь и мороз, а вскоре грядет похолодание
По прогнозу Украинского гидрометцентра, 4 февраля в столице ожидается облачная погода. Днем – небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м / с. Температура на протяжении суток – от 3 ° мороза до 2 ° тепла, сообщили в КГГА.
Кроме того, по прогнозам синоптиков, температура в последующие дни будет снижаться. Так, 7 февраля ночью ожидается температура 14-16 ° мороза, 8 февраля – 18-20 °; днем 11-13 ° мороза.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.
Советы водителям:
- соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирования, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманными фонари;
- при ухудшении погодных условий – в снегопад и гололед на дорогах, – не используйте автотранспорт с "летними" шинами.
Советы пешеходам:
- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;
- не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;
- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах
- если падение не избежать – напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле попробуйте перекатиться, – удар, направленный на вас, уменьшит свою силу;
- будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
- когда перебегают дорогу перед автомобилем, учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
- обходите металлические крышки люков – как правило, они покрыты льдом.
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