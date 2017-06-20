В киевском аэропорту задержали мужчин по подозрению в торговле людьми

Задержанные были в сговоре с группой иностранцев и вербовали украинок в возрасте от 18 до 20 лет

В Киеве задержали двоих мужчин, которых подозревают в торговле людьми.

В полиции сообщили, что схватили злоумышленников в аэропорту "Киев", перед посадкой в самолет в Лимасол (Кипр). Мужчины планировали отправить двух девушек на остров, где они должны были предоставлять сексуальные услуги. Перед этим у девушек забрали паспорта, сообщает ntn.ua.

Уже известно, что задержанные были в сговоре с группой иностранцев. Они вербовали украинок в возрасте от 18 до 20 лет. Обещали высокую зарплату – до 7 тыс. долларов в месяц.

Девушки становились заложницами преступного бизнеса. За каждую работницу кипрские сообщники платили киевлянам до пяти тысяч евро. Теперь вербовщикам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.