В киевском аэропорту задержали мужчин по подозрению в торговле людьми
Задержанные были в сговоре с группой иностранцев и вербовали украинок в возрасте от 18 до 20 лет
В Киеве задержали двоих мужчин, которых подозревают в торговле людьми.
В полиции сообщили, что схватили злоумышленников в аэропорту "Киев", перед посадкой в самолет в Лимасол (Кипр). Мужчины планировали отправить двух девушек на остров, где они должны были предоставлять сексуальные услуги. Перед этим у девушек забрали паспорта, сообщает ntn.ua.
Уже известно, что задержанные были в сговоре с группой иностранцев. Они вербовали украинок в возрасте от 18 до 20 лет. Обещали высокую зарплату – до 7 тыс. долларов в месяц.
Девушки становились заложницами преступного бизнеса. За каждую работницу кипрские сообщники платили киевлянам до пяти тысяч евро. Теперь вербовщикам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
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