ФОТОФАКТ. В киевском супермаркете мышь ела готовые суши на витрине

Сегодня, 12:53

Грызуна сфотографировали посетители магазина

 

Мыши понравились суши. Фото: facebook.com/Троещина-ВК
Мыши понравились суши. Фото: facebook.com/Троещина-ВК

В супермаркете на проспекте Ватутина в Киеве покупатели заметили живую мышь. Грызун не просто бегал по залу, а с аппетитом уплетал суши, предназначенные для продажи. Фото было размещено в группе "Троещина ВК" в Facebook.

Сегодня днем, 24 августа, была обнаружена мышь в тарелке с готовыми роллами, будьте осторожны", – говорится в сообщении.

"Нормально! А меня с собакой за мороженым в магазин не пускают. Мыши, крысы, тараканы, мухи,черви, им, значит, можно, даже по продуктам шастать, а мне с собачкой, которая даже не дотрагивается ни до чего, нельзя", – возмущается в комментариях Анюта Котик.

Напомним, недавно в одном из киевских супермаркетов посетители заметили и сняли на видео, как кот ходил по торговому залу, а потом залез в емкость с сахаром и там справил нужду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
супермаркет, суши, мыши, мышь
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Общество

Крысу вымели из квартиры. Кадр из видео

Отличный план: девушки мастерски выгнали большую крысу из квартиры

20 Февраля, 13:30

Три девушки заняли правильные позиции на пути, где может пробегать крыса, и вооружились вениками

Невероятное

Японский шеф-повар порадовал котов-гурманов куриными суши

27 Июля, 01:02

В конце ролика блогер преподнес блюдо котам, которые с удовольствием перекусили такими необычными суши

Здоровье

Не стоит покупать роллы и суши в магазинах летом. Фото: newsvo.ru

﻿Можно ли есть суши летом

6 Июля, 04:50

Ешьте суши на завтрак и помните о сроке хранения

Происшествия

У повара обнаружена однотипная сальмонелла S.enteritidis группы D. Фото: учебный-центр-бостон.рф

У повара ресторана японской кухни в Киеве нашли сальмонеллу

5 Июля, 15:40

Количество отравившихся людей достигло 39  

Происшествия

В 15 заведениях не позволили проводить проверки. Фото: domskidok.com

В Киеве проверили 103 заведения после массового отравления людей суши: нарушений не было только в четырех

3 Июля, 10:50

В холодильниках хранилась испорченная продукция, а у персонала не было санитарных книжек  

Происшествия

У четверых заболевших подтвердился диагноз сальмонеллез. Фото: mport.ua

У четырех человек, отравившихся суши и роллами в Киеве, подтвердился сальмонеллез

3 Июля, 09:51

Результаты анализов остальных пострадавших будут известны позже

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования