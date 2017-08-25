ФОТОФАКТ. В киевском супермаркете мышь ела готовые суши на витрине

В супермаркете на проспекте Ватутина в Киеве покупатели заметили живую мышь. Грызун не просто бегал по залу, а с аппетитом уплетал суши, предназначенные для продажи. Фото было размещено в группе "Троещина ВК" в Facebook.

Сегодня днем, 24 августа, была обнаружена мышь в тарелке с готовыми роллами, будьте осторожны", – говорится в сообщении.

"Нормально! А меня с собакой за мороженым в магазин не пускают. Мыши, крысы, тараканы, мухи,черви, им, значит, можно, даже по продуктам шастать, а мне с собачкой, которая даже не дотрагивается ни до чего, нельзя", – возмущается в комментариях Анюта Котик.

Напомним, недавно в одном из киевских супермаркетов посетители заметили и сняли на видео, как кот ходил по торговому залу, а потом залез в емкость с сахаром и там справил нужду.



