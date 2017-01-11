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В Лукьяновском СИЗО совершено нападение на охрану http://www.segodnya.ua/img/article/7874/41_main.1484170913.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/41_tn.1484170913.jpg Происшествия По словам волонтера, нападение совершили бывшие бойцы "Торнадо"

В Лукьяновском СИЗО совершено нападение на охрану

Сегодня, 23:39

По словам волонтера, нападение совершили бывшие бойцы "Торнадо"

Между арестантами, которых доставили после заседания суда, и конвоем возник конфликт в здании СИЗО. Фото: facebook.com/sergey.spitsa
Между арестантами, которых доставили после заседания суда, и конвоем возник конфликт в здании СИЗО. Фото: facebook.com/sergey.spitsa

В Киеве совершено нападение на охрану Лукьяновского СИЗО, сообщил в среду вечером волонтер Роман Синицын. "Говорят в Лукьяновском СИЗО ЧП. Бывшие бойцы "Торнадо" напали на охрану. Пока без деталей, но полиции туда приехало много", – написал Синицын на своей странице в Фейсбук.

Как сообщает интернет-издание "Украинская правда", спикер Национальной полиции Ярослав Тракало подтвердил эту информацию. "Он (Тракало – Ред.) сообщил, что, по предварительной информации, между арестантами, которых доставили после заседания суда, и конвоем возник конфликт в здании СИЗО. Один из заключенных нанес себе телесные повреждения и сейчас под охраной доставлен в медучреждение" – говорится в сообщении на сайте издания

С целью обеспечения порядка, во время конфликта здание СИЗО было окружено сотрудниками полиции.

Информацию о принадлежности заключенных к бойцам роты "Торнадо" спикер полиции не смог ни подтвердить, ни опровергнуть. Он отметил, что данную информацию могут прокомментировать только в министерстве юстиции.

По состоянию на 23:26 спикер Нацполиции сообщил, что все арестованные уже находятся в камерах – конфликт исчерпан. По факту нападения внесена информация к ЕРДР.

Как известно, командира роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" ГУМВД Украины в Луганской области Руслана Онищенко, а также 11 бойцов роты обвиняют в совершении ряда преступлений в составе преступной организации, в том числе тяжких и особо тяжких.
Судебные заседания неоднократно срывали сторонники "торнадовцев".
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