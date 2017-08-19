В пьяном ДТП под Киевом погибла 3-летняя девочка

Водитель "ВАЗ", пытаясь обогнать автобус, выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault

В субботу при въезде в пгт.Буча нетрезвый водитель, выехав на встречную полосу, столкнулся с легковым автомобилем, вследствие чего пострадало 4 человека, погибла 3-летняя девочка, сообщили в Главном управлении Нацполиции Украины в Киевской области.

"Сегодня на автодороге при въезде в пгт. Буча нетрезвый водитель с пассажиркой, на автомобиле "ВАЗ", пытаясь обогнать автобус, выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Kangoo. В авто находилась супружеская пара из Житомирской области вместе с детьми, девочками 3, 6 и 15 лет. Все участники ДТП получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сейчас им оказывается медицинская помощь. К сожалению, маленькая девочка получила несовместимые с жизнью телесные повреждения", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в субботу вечером.

Правоохранителями установлено, что водитель "ВАЗа" находился в нетрезвом состоянии. Драгер обнаружил у него 2,8 промилле алкоголя. Мужчина задержан в порядке ст.286 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Назначены соответствующие экспертизы.

Следователями открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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