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11-летние киевские школьницы сбежали из дома ради поездки во Львов http://www.segodnya.ua/img/article/7884/34_main.1484509459.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/34_tn.1484509459.jpg Происшествия Девочек нашли на вокзале в Виннице

11-летние киевские школьницы сбежали из дома ради поездки во Львов

Сегодня, 21:44

Девочек нашли на вокзале в Виннице

Девочки сбежали из Киева в Винницу. Фото: facebook.com/vlad.life
Девочки сбежали из Киева в Винницу. Фото: facebook.com/vlad.life

14 января в Киеве произошел настоящий переполох. В соцсетях на страничках известных волонтеров появилось сообщение о том, что в Соломенском районе пропали две 11-летние девочки, Саша и Настя.

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Фото: facebook.com/vlad.life

Школьницы вышли из дома по ул. Ереванской, должны были прийти в центр внешкольной работы, но по дороге исчезли. Просьбу о помощи в поисках распространили сотни людей. И, к счастью, обе школьницы в тот же день нашлись. Но не в Киеве, а на вокзале в городе Виннице! Оказалось, что девочки умышленно сбежали из дому (в соцсетях нашли переписку, где они планировали побег) и собирались доехать до Львова.

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Фото: facebook.com/vlad.life

В Винницу им удалось добраться на маршрутке, а там их заметили правоохранители. К слову, обе школьницы из благополучных семей, что их толкнуло на такой опрометчивый и опасный поступок, выясняют.

Напомним, в конце прошлого года в Киеве нашли и возвратили домой троих пропавших детей.

Сотрудниками сектора ювенальной превенции Днепровского УП ГУНП в Киеве найдены и возвращены домой:

17 ноября в 21:30 – Свириденко Екатерина
18 ноября в 19:35 – Джафаров Дмитрий
20 ноября в 9:00 – Стальмакова Анастасия
девочки, школьницы, сбежали, пропали, нашли, исчезли, переполох
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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