В зоне ЧАЭС задержали мужчину с лодкой и снегоходом

В Чернобыльской зоне полиция и пограничники задержали мужчину, который на снегоходе незаконно пересек государственную границу и перевез лодку. Об этом в Facebook сообщил глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов.

Правоохранители увидели следы снегохода вблизи отселенного села Чапаевка. За короткое время удалось догнать и задержать нарушителя в селе Парышев.

Поймали правонарушителя с поличным: он выгружал лодку из саней, которые привязал к снегоходу.

Фото: Дмитрий Ценов

Оказалось, что незаконный гость живет в Славутиче. С территории Беларуси он перевез лодку и снегоход в зону ЧАЭС – намеренно минуя пограничные пункты пропуска.

Также у мужчины изъяли охотничий нож без разрешительных документов.

По данному факту открыты административные статьи: за незаконное пересечение Государственной границы и пребывание в зоне отчуждения. А также уголовное производство из-за незаконного обращения с холодным оружием.