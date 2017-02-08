Виталий Кличко: "Мы увеличим финансирование программы по энергосбережению "70/30 " из-за многочисленных обращений киевлян"

В этом году в бюджете столицы на программу по энергосбережению "70/30" заложено 40 млн грн. Но из-за популярности такой программы среди киевлян мы будем стараться увеличить эту сумму. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время инспекции с главами районов в доме на ул. Энтузиастов, в котором были осуществлены мероприятия по энергоэффективности по программе "70/30": 70% стоимости покрывается из городского бюджета и 30% – это средства жителей дома.

В доме на ул. Энтузиастов провели реконструкцию теплового пункта, заменили двери в подъездах и установили теплосчетчик. По словам жителей, это позволило достичь комфортной температуры, в том числе – и в торцевых квартирах, жители которых всегда жаловались на холодные комнаты.

Общая стоимость работ в доме составила почти 500 тыс. грн, из которых 311 тысячу гривен возместил город, а еще 170 тыс. грн собрали жильцы.

Экономический эффект от всех мероприятий по теплосбережению – значительный. Предварительные подсчеты показали, что уровень потребления тепла в доме, а, соответственно, и сумм в платежках, сократился почти вдвое. До установления счетчика и теплопункта трехкомнатная квартира потребляла 2,1 Гкал (2,9 тыс. грн по нынешним ценам). А теперь – 1,1 Гкал (1,5 тыс. грн).

"Если в 2015 году домов, получивших грант по программе "70/30", было в столице около 20, то в 2016-м провели работы по энергосбережению уже в 62-х. На этот год мы получили сотни предложений и обращений, чтобы реализовать эту программу. В бюджете-2017 на нее заложено 40 млн грн, но мы будем делать коррекцию бюджета и стараться увеличить эту сумму, чтобы все, кто подал заявки, смогли осуществить в своем доме меры по энергосбережению ", – отметил городской голова.

Виталий Кличко поручил главам районов более активно информировать киевлян о программе "70/30" и сотрудничать в реализации этих проектов. Кроме того, Виталий Кличко осмотрел новый бювет, который построили в соседнем дворе. Это новая артезианская скважина с современной системой доочистки. Виталий Кличко пообщался с жителями близлежащих домов, которые отметили, что регулярно набирают воду именно из этой скважины, и довольны ее качеством.

"Мы ремонтируем бюветы, которые уже долгое время эксплуатировались и находятся в запущенном состоянии. В этом году мы планируем открыть еще 10 новых скважин", – подчеркнул Виталий Кличко.