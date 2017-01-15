Взрыв гранаты в почтовом ящике киевского догхантера: все подробности

Киевляне от произошедшего в шоке и уверены, что от взрыва могли пострадать очень много людей

В Днепровском районе, по улице Луначарского, поздно вечером произошел взрыв в подъезде жилой многоэтажки. По словам правоохранителей, взорвалась граната, подложенная неизвестными в почтовый ящик. В результате, пострадал Евгений Святогор — брат Алексея Святогора, известного догхантера. Мужчина зашел в подъезд забрать почту.

ВЗРЫВ В ПОДЪЕЗДЕ. Как рассказали в полиции, взрыв произошел через несколько секунд после того, как 39-летний Евгений открыл ящик и услышал звук, похожий на хлопок от петарды. "Мужчина упал на пол, а после этого раздался взрыв. В результате житель дома получил незначительные ранения. От госпитализации отказался, а медпомощь была предоставлена ему на месте", — сообщили в столичной полиции.

По предварительным заключениям правоохранителей, в почтовом ящике взорвалась ручная граната РГД-5. "По данному факту открыто уголовное производство по статье "Покушение на умышленное убийство", а это до 15 лет лишения свободы. Сейчас следователями рассматривается ряд версий, в том числе профессиональная деятельность пострадавшего и причастность его родственников к жестокому обращению с животными", — рассказали правоохранители.

МЕСТЬ ЗА СОБАК. По словам Алексея Святогора, взрыв был такой силы, что его брата отбросило взрывной волной из подъезда на улицу. "Когда он услышал хлопок и увидел нитку, привязанную к дверце ящика, сообразил, что происходит что-то неладное. Брат успел отскочить к входной двери, когда произошел взрыв. Его хорошо контузило", — рассказал "Сегодня" Алексей, добавив, что граната предназначалась, скорее всего, ему. "По этому адресу я прописан, но проживаю в другом месте, а на Луначарского мне приходит почта. Брата, который живет в этом доме, часто прошу забрать мою переписку из ящика. То, что произошло, — террористический акт, связанный с моей адвокатской и правозащитной деятельностью", — говорит Святогор.

По его словам, покушений на его жизнь было несколько. "В марте прошлого года по этому адресу из травмата по мне стреляли неизвестные, а в августе сожгли на стоянке мое авто", — рассказал догхантер.



ЭТО НЕ МЕТОД. Киевляне от произошедшего в шоке и уверены, что от взрыва могли пострадать очень много людей. "В этом парадном живет мой знакомый, и, с его слов, взрыв произошел за три минуты до того, как как он с маленьким ребенком зашел в подъезд", — написал киевлянин Владимир Кондратюк.

"В парадном 48 квартир, и кто жил в 22 квартире, я не знал, и это не мое дело. Догхантерами и террористами должны заниматься полицейские", — написал житель дома Андрей Дмитренко.

К суду привлекли двух живодеров

Алексей Святогор является президентом ОО "Союз журналистов-догхантеров". "Это — зоотерроризм. Я считаю, что должна быть еще дополнительная квалификация этого дела", — говорит Святогор. Свою деятельность Алексей не скрывает и открыто призывает на своей странице в соцсетях "кормить" бродячих псов в тех местах, где они собираются, а в ноябре прошлого года анонсировал свой приезд в Одессу для ликвидации бездомных собак.

На сегодня известно два случая, когда были арестованы и привлечены к суду за убийство животных двое живодеров. Киевлянин Алексей Ведула, отсидевший два года за жестокое убийство тридцати собак. Свои зверства Ведула снимал на камеру. Он был амнистирован в 2014 году. Второй — киевлянин Дмитрий Кияница, в апреле прошлого года он был задержан полицией за то, что избивал кнутом и проволокой кошку. Судебное разбирательство продолжается.