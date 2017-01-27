Жестокие мучители парня под Киевом оказались бывшими бойцами с Востока – полиция

Некоторые из задержанных служили в одном из добровольческих батальонов

Представитель ГУ Нацполиции Киевской области Николай Жукович прокомментировал действия трех мужчин, которые похитили из дома парня и заставили копать себе могилу. Об этом сообщает "112 Украина".

Напомним, под Киевом трое мужчин похитили из дома 23-летнего парня, издевались над ним, потребовали деньги и заставили копать себе могилу. К счастью, парню удалось обмануть похитителей и сбежать в магазин, где он попросил продавца вызвать полицию.

"Они похитили человека с целью наживы. Они требовали от него деньги за якобы некогда предоставленные услуги... Учитывая то, что некоторые из задержанных находились в зоне АТО в одном из добровольческих батальонов, парень подумал, что они могут с ним что-то сделать (закопать). Суд избрал, насколько я понял, меру пресечения", – отметил Николай Жукович.

"Благодаря слаженной работе полиции и прокуратуры, КОРД и других спецподразделений полиции преступников смогли быстро обезвредить", – добавил представитель ГУ Нацполиции Киевской области.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь, в настоящее время он не находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает.