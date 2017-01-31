Жители Троещины в Киеве не могут выехать в центр из-за аварии на Московском мосту (фото)

В Киеве на Московском мосту произошло ДТП без пострадавших. Причина аварии – несоблюдение водителями безопасной дистанции при движении.

Фото: Влад Антонов

Фото: Влад Антонов

Как сообщает корреспондент Сегодня.ua, жители Троещины не могут добраться на правый берег на работу и учебу, весь транспорт в направлении центра города стоит в пробках. В сторону Дарницы с Троещины по бульвару Перова общественный транспорт едет, но проспект Маяковского стоит, люди идут пешком.

В целом, по данным сервиса Яндекс.пробки, уровень заторов в городе составляет 5 из 10 баллов.

Жители Троещины "застряли" перед Московским мостом. Скриншот с сайта Яндекс.карты