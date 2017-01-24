Жуткое ДТП под Киевом на трассе Киев-Одесса: погибли три человека (фото)

Военнослужащий не справился с управлением, его авто столкнулось с "Таврией"

В Киевской области на трассе Киев-Одесса сегодня утром, 24 января, произошло ДТП при участии военнослужащего Вооруженных сил Украины, в результате которого погибли три человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

"На трассе Киев-Одесса, вблизи населенного пункта Ксаверовка, произошло дорожно-транспортное происшествие при участии военнослужащего ВС Украины, который двигался к месту прохождения службы на собственном автомобиле ГАЗ-3110 "Волга", – говорится в сообщении.

Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Как отмечается, военный не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем ЗАЗ "Таврия", в результате чего погиб водитель и два пассажира "Таврии". В настоящее время военный в тяжелом состоянии доставлен в больницу. "С целью выяснения причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия проводится расследование", – говорится в сообщении.