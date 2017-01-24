Жуткое ДТП под Киевом на трассе Киев-Одесса: погибли три человека (фото)

Сегодня, 15:19

Военнослужащий не справился с управлением, его авто столкнулось с "Таврией"

 

В Киевской области на трассе Киев-Одесса сегодня утром, 24 января, произошло ДТП при участии военнослужащего Вооруженных сил Украины, в результате которого погибли три человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

"На трассе Киев-Одесса, вблизи населенного пункта Ксаверовка, произошло дорожно-транспортное происшествие при участии военнослужащего ВС Украины, который двигался к месту прохождения службы на собственном автомобиле ГАЗ-3110 "Волга", – говорится в сообщении.

1_cam00423_01

Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Как отмечается, военный не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем ЗАЗ "Таврия", в результате чего погиб водитель и два пассажира "Таврии". В настоящее время военный в тяжелом состоянии доставлен в больницу. "С целью выяснения причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия проводится расследование", – говорится в сообщении.
ДТП, фото, авто, водитель, погибли, погиб, Таврия, Волга, трасса Киев-Одесса, военнослужащий, Киев-Одесса, столкнулось
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Водителю грозит тюремный срок

Под Киевом водитель насмерть сбил мужчину и покалечил женщину

Сегодня, 13:31

Злоумышленник сбежал с места ДТП, однако его удалось разыскать

Происшествия

Мужчина погиб на месте. Фото: А. Ракитин

Подробности смертельного ДТП на Окружной в Киеве: мужчина в темной одежде бежал через скоростную трассу

Сегодня, 12:25

53-летний погибший приехал из Житомирской области  

Происшествия

Кровавое ДТП на Окружной в Киеве: мужчина бросился под колеса авто (18+)

Сегодня, 10:54

Пешеход погиб мгновенно  

Происшествия

На Окружной - авария с участием нескольких машин

В Киеве в масштабном ДТП столкнулись легковушки и два грузовика

Вчера, 16:12

Из-за аварии на дороге образовалась "тянучка", проехать можно лишь по правой стороне трассы

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования