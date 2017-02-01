Стройка на Почтовой площади в Киеве: строители возводят вход в подземный торговый центр

На Почтовой площади ак­­тивно ведется строительство наземного входа в будущий подземный торговый центр. Работы обещают закончить уже в мае и тем самым завершить благоустройство на площади. Что же касается ТЦ, то, по словам застройщиков, сроки начала его подземного строительства пока не известны, ведь там уже два года идут раскопки.

ВХОД И ЛЕСТНИЦА. Вчера на Почтовой площади, на участке рядом со зданием "Киевпастранса", активно работала стройтехника и трудились с десяток рабочих. Строители уже практически возвели каркас входа в будущий ТЦ.

По словам руководителя ре­­конструкции Почтовой площади Максима Скачко, работы по строительству входа планируют закончить до 1 мая. "Вход в ТЦ будет застекленным и на одном уровне с Владимирским спуском", — говорит Скачко. Со стороны здания "Киевпастранса" будет обустроена лестница, которая свяжет Владимирский спуск с Почтовой площадью. По ней можно будет дойти к фонтану, а не делать большой крюк, как сейчас.

К слову, крыша входа в будущий ТЦ будет выполнять еще и функцию обзорной площадки. "Таким образом, мы хотим завершить благоустройство Почтовой площади. Чтобы сверху не было нечего недостроенного. Убрать все заборы и расчистить территорию", — говорит Скачко. А вот когда начнется строительство торгового центра (должен быть двухуровневым), пока не известно. "Строительство под землей сейчас не ведется. Там продолжают раскопки археологи", — говорит руководитель реконструкции.

АРТЕФАКТЫ. Раскопки на Почтовой площади археологи начали ровно два года назад, когда строители во время работ на глубине более семи метров случайно обнаружили останки древних артефактов — деревянных строений, датируемых ХI—XII веками. Тогда строительство ТЦ было приостановлено, а городские власти приняли решение о создании подземного музея, который станет частью будущего ТЦ. За это время археологи обнаружили много ценных находок: остатки древнерусской усадьбы, шесть княжеских печатей (датируются XI—XII веками), погребальное захоронение XI—XII веков. Сейчас археологи, несмотря на сильные морозы, работают над раскрытием слоев, датируемых XII веком.

ПОДЗЕМНЫЙ МУЗЕЙ. По словам директора департамента культуры КГГА Дианы Поповой, сейчас проводится консервация найденных деревянных фрагментов строений. "В этом году планируется окончание археологических работ. Сейчас мы решаем, какой именно сделать входную группу в будущий музей. Конечно, хотелось бы, чтобы вход был с Почтового домика. Строители говорят, что это возможно", — пояснила "Сегодня" Диана Попова.

Что касается концепции будущего подземного музея, то, по словам Поповой, подобные подземные экспозиции были реализованы в Кракове (Польша), где под Рыночной площадью откопали древние каменные подземелья.

В пример. Подземный музей в Краков

е насчитывает 700 экспонатовРаскрытые артефакты превратили в подземный музей площадью 6 тыс. кв. м с 700 древними экспонатами. Он, кстати, обошелся полякам в 38 млн злотых, и его создавали 10 лет. Стоимость киевского музея пока не называют.