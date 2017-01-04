В Киеве пройдут ярмарки с недорогими продуктами (список адресов)
Сельскохозяйственные уличные торги продлятся со среды до пятницы во всех районах города
В Киеве пройдут традиционные сельхозярмарки, на которых киевляне смогут приобрести овощи, фрукты, мясо, рыбу, мед, молоко на 10—15% дешеле, чем на городских рынках, сообщили в КГГА.
Расписание торгов:
4 января (среда):
- в Голосеевском районе – на Стратегическом шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской), ул. Демеевской, 45-47;
- в Святошинском районе – на ул. Подлесной, 8, ул. Тулузы, 10 (пересечение ул. Тулузы и б-р Р. Роллана).
5 января (четверг):
- в Голосеевском районе – просп. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанськой), ул. Новопироговской, 25;
- в Дарницком районе – на ул. Е. Харченко, 41-47;
- в Подольском районе – на ул. Оболонской, 23-35;
- в Святошинском районе – на ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина.
6 января (пятница):
- в Голосеевском районе – на просп. Голосеевском, 116, ул. Академика Глушкова, 17-31;
- в Святошинском районе – на ул. Подлесной 8, ул. Сельской, 16.
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