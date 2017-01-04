В Киеве пройдут ярмарки с недорогими продуктами (список адресов)

Сельскохозяйственные уличные торги продлятся со среды до пятницы во всех районах города

В Киеве пройдут традиционные сельхозярмарки, на которых киевляне смогут приобрести овощи, фрукты, мясо, рыбу, мед, молоко на 10—15% дешеле, чем на городских рынках, сообщили в КГГА.

Расписание торгов:

4 января (среда):

в Голосеевском районе – на Стратегическом шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской), ул. Демеевской, 45-47;

в Святошинском районе – на ул. Подлесной, 8, ул. Тулузы, 10 (пересечение ул. Тулузы и б-р Р. Роллана).

5 января (четверг):

в Голосеевском районе – просп. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанськой), ул. Новопироговской, 25;

в Дарницком районе – на ул. Е. Харченко, 41-47;

в Подольском районе – на ул. Оболонской, 23-35;

в Святошинском районе – на ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина.

6 января (пятница):

в Голосеевском районе – на просп. Голосеевском, 116, ул. Академика Глушкова, 17-31;