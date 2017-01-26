В Киеве снова откроется легендарная пиццерия бойца с Востока

В столице в субботу на новом месте откроется Pizza Veterano – легендарная пиццерия, которую открыли военные. Ранее заведение работало на Бессарабской площади, сейчас оно 26 января, в 16:00, откроется на Софийской улице, 8.

"Наконец я могу немного выдохнуть и объявить об ожидаемом открытии! Это было невероятно тяжело и утомительно, но очень интересно и результативно. Мне кажется, что я воплотил то, о чем начал мечтать после открытия проекта на Бессарабке. Я очень сильно хотел открыть крутое ветеранское заведение в Украине, которое бы показывало ветеранов, их стиль жизни, их умение достигать поставленной цели и умение создавать что-то новое. Я невероятно счастлив не столько из-за того, что открываюсь, а потому, что у меня получилось", – сообщил в Facebook основатель пиццерии Леонид Остальцев.

Гостям пиццерии обещают интересные коктейли от ветерана из Мариуполя от Богдана Чабана и фирменную украинскую пиццу. Заведение будет открыто с 10.30 до 23.00.

Напомним, Pizza Veterano съехала из помещения на Бессарабке после 20 ноября. Пиццерия работала там с декабря 2015 года.