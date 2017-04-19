В киевском метро массово сносят ларьки

Столичная подземка без киосков: Киевский метрополитен массово демонтирует МАФы. Руководство объясняет: они установлены с нарушениями правил пожарной безопасности. Предприниматели – в отчаянии. Говорят – бизнес, который они годами создавали, безжалостно разрушают.

Возле станции метро "Арсенальная" рабочие демонтируют очередную лавочку. Владелец не сдерживает эмоций и рассказывает, что это магазин кормил его семью в течение 25 лет. Кучи стекла и металла теперь пойдут в мусор. Убытков, подсчитывает бизнесмен, на сотню тысяч гривен. "Две точки были. Одну еще в феврале демонтировали. Это уже вторая", – жалуется предприниматель.

Возле станции метро "Лукьяновская" демонтировать МАФы обещали уже давно. Мария торгует в киоске уже 15 лет. Женщина в отчаянии: говорит, найти новую работу крайне сложно. "Уже в моем возрасте никто меня не возьмет на работу. Кроме МАФов. Мы согласны на любые условия, чтобы заработать и заплатить за кусок хлеба", – сетует Мария, продавец.

О сносе МАФов в метрополитене говорят с 2012 года. Тогда вступили в силу новые правила пожарной безопасности. Теперь руководство метрополитена ждет, когда закончится договор аренды у остальных – теперь уже незаконно установленных МАФов.

"В то время, когда эти объекты устанавливались, действовали немного другие правила пожарной безопасности, затем они изменились и эти объекты стали не соответствовать требованиям. На этот день демонтировано почти 157 объектов", – говорит Владимир Бабенко, начальник юридического управления киевского метрополитена.

Пассажиры метро признаются, хотя лавочки и отнимают много места, за мелочами забегают именно к ним.

"Вышел из метро, сьел булочку, и не голодный. Мы шли на день рождения, хотели пасочку здесь купить, чтобы не нести из дома. Они здесь не мешают. По технике безопасности не вижу препятствий для их существования", – признаются киевляне.

В киевском метро демонтировать осталось 20 МАФов. Остальные оставят. Убрать объекты руководство метрополитена обещает за полгода.