Возле Лавры в Киеве будут стройки: киевляне бьют тревогу

Киевляне бьют тревогу, опасаясь за будущее Нацзаповедника Киево-Печерской лавры. Причиной этого стало появление в интернете приказа Минкультуры, изданного 29 ноября прошлого года, об утверждении научно-проектной документации относительно определения границ и режимов использования территории буферной зоны вокруг Нацзаповедника. Горожане и эксперты уверены, что так власти развяжут руки застройщикам, которые начнут возводить очередные "монстры" рядом с древней святыней.

ДВЕ ЗОНЫ. По словам археолога Тимура Бобровского, объекты "Собор Святой Софии и прилегающие монастырские здания, Киево-Печерская лавра" внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1990 году, а в 2008 году добавили две схемы с определенными на них границами охранных зон. В 2009 году ЮНЕСКО рекомендовала увеличить размеры этих охранных зон, что и было сделано через два года.

"В начале 2011 года, по поручению Минкульта, Институт памятникоохранных исследований разработал проект единой охранной зоны, вобравшей в себя все территории, рекомендованные для защиты, — Крещатик с Майданом Незалежности и Днепровские холмы. Летом 2011 года этот проект утвердили, а в конце прошлого года Минкульт утверждает проект охранной зоны одной только Киево-Печерской лавры, возвращаясь к тем границам, которые определялись еще в 2008 году. Итак, границы охранной зоны 2011 года остаются легитимными, но зачем-то внедряются и другие", — поясняет Бобровский. И добавляет, что если, к примеру, какой-то застройщик, ссылаясь на приказ Минкульта 2016 года, построит высотный дом рядом с "монстром" на Грушевского и его потянут в суд, то адвокат подсудимого без проблем докажет, что проблема двух буферных зон — это забота Минкульта, а не его клиента.

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ. В Министерстве культуры Украины "Сегодня" заверили, что речь об изменении буферной зоны не идет. "Охранная (буферная) зона архитектурного ансамбля Киево-Печерской лавры была утверждена в установленном порядке. При этом она полностью соответствует буферной зоне Киево-Печерской лавры, разработанной в 2009 году и обнародованной на сайте ЮНЕСКО. К этому времени Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник вообще не имел утвержденных в установленном порядке охранных зон, поэтому не может идти речь об их изменении — уменьшении или увеличении", — пояснили в Минкульте и добавили, что Киево-Печерская лавра наконец получила утвержденные должным образом охранные зоны (которые до сих пор не были утверждены), и больше нет разногласий в трактовках буферной зоны между Украиной и ЮНЕСКО.

"Уменьшение грозит скандалом"

По словам Марины Соловьевой, главы ОО "Андреевско-Пейзажная инициатива", разговоры об уменьшении буферной зоны велись давно. "Речь идет о территории, где находится бывшая обувная фабрика (это площадь в 6 га рядом с Киево-Печерской лаврой, входит в буферную зону). Тут уже давно планируют начать строительство", — говорит Соловьева.

Вице-президент киевской организации Нацсоюза архитекторов Георгий Духовичный также подтверждает, что разговоры об уменьшении буферной зоны поднимались не раз. "Уменьшение буферной зоны может обернуться серьезным скандалом. Подобные вещи могут делаться только по методике, прописанной ЮНЕСКО. Иначе это грозит исключением киевских объектов из списка объектов всемирного наследия", — говорит Духовичный.

Что касается территории бывшей обувной фабрики, ее давно хотят застроить. "Эта территория — последний форпост. По диагонали от этой фабрики до Лавры рукой подать", — поясняет Духовичный.