В четверг метро в Киеве изменит график работы

24 августа в Киеве с начала работы и до окончания мероприятий ко Дню Независимости Украины на вход и выход не будут работать станции метро "Майдан Незалежности" и "Крещатик" (выход на улицу Институтскую). Другие выходы и пересадка будут работать без изменений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как будет ходить транспорт во время праздников в Киеве (схемы)

В этот же день на НСК "Олимпийский" состоится матч "Динамо" (Украина) – "Маритиму" (Португалия). Станция "Олимпийская" не будет работать на вход и выход с 18.45 до 19.45. В это же время на вход будет закрыта станция "Площадь Льва Толстого", а на выход – "Дворец спорта".

В метрополитене просят пассажиров учитывать график и планировать поездки.