В четверг метро в Киеве изменит график работы

Сегодня, 10:56

Несколько центральных станций будут закрыты из-за празднования Дня Независимости и футбольного матча

 

Киевское метро изменит график работы. Фото: facebook.com/kyivmetro
Киевское метро изменит график работы. Фото: facebook.com/kyivmetro

24 августа в Киеве с начала работы и до окончания мероприятий ко Дню Независимости Украины на вход и выход не будут работать станции метро "Майдан Незалежности" и "Крещатик" (выход на улицу Институтскую). Другие выходы и пересадка будут работать без изменений.

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В этот же день на НСК "Олимпийский" состоится матч "Динамо" (Украина) – "Маритиму" (Португалия). Станция "Олимпийская" не будет работать на вход и выход с 18.45 до 19.45. В это же время на вход будет закрыта станция "Площадь Льва Толстого", а на выход – "Дворец спорта".

В метрополитене просят пассажиров учитывать график и планировать поездки.
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Источник:

"Сегодня"

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