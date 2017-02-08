В Киеве перед Евровидением закроют на ремонт станцию метро "Левобережная"

Сегодня, 14:52

Поочередно будут закрываться вестибюли станции, что может вызвать дискомфорт у пассажиров

 

&quot;Левобережную&quot; отремонтируют. Фото: facebook.com/kyivmetro
"Левобережную" отремонтируют. Фото: facebook.com/kyivmetro

В рамках подготовки к песенному конкурсу "Евровидение-2017", который в мае пройдет в Киеве, будет отремонтирована станция метро "Левобережная". Как сообщили в столичном метрополитене, с 18 февраля на станции начнутся ремонтные работы, которые будут продолжаться до 30 апреля.

"В это время поочередно будут закрываться вестибюли станции, что может вызвать дискомфорт у пассажиров (ежедневно ею пользуются около 50 тысяч пассажиров). Поэтому мы просим киевлян и гостей города планировать свои маршруты, и по возможности, пользоваться другими станциями метро на время ремонта. Пока проекта того, как будет выглядеть станция, у нас нет, но станция будет внешне обновлена и станет более привлекательной. Точно будет обновлена система сигнализации и электроснабжения на станции. Они очень дорогостоящие", – сообщили нам в метрополитене.

Чтобы избежать очередей, в метро просят купить карточку и заранее пополнить ее, готовить средства для оплаты заранее, покупать жетоны в автоматах и пользоваться Mastercard PayPass.

Напомним, в январе Киевский метрополитен объявил тендер на проведение капремонта, реставрацию фасада и вестибюля "Левобережной" на 25 млн грн, чтобы улучшить станцию к проведению Евровидения.
метро, ремонт, левобережная, дискомфорт, ремонтные работы, Евровидение-2017
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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