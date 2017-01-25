Как в Киевском зоопарке поздравят львов с Днем рождения

Сегодня, 11:55

Хищников будут развлекать игрушками и платформой на пружинах

 

Львы в Киевском зоопарке
Львы в Киевском зоопарке. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В субботу, 28 января, в 12.00 в Киевском зоопарке пройдет львиное родео в честь восьмилетия живущих там львов.

"Сотрудники зоопарка своими силами смастерили большую платформу на пружинах. В ней сделаны специальные углубления, куда положат мясо, и львы будут забираться туда, чтобы полакомится и одновременно поиграть на необычных качелях, балансируя на лапах. Мы протестировали эту конструкцию на себе, учитывая, что вес льва 300 и более килограмм, животным это непременно понравится. Кроме того, в этот день на глазах у посетителей сотрудник зоопарка сделает для львов специальную игрушку в виде колеса, и львы будут ей забавляться", – рассказали "Сегодня" в зоопарке.

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Также сотрудники зоопарка проведут интересные мастер-классы для деток и наградят победителей конкурса, которые поздравляли праздничными яркими открытками животных зоопарка перед Новым годом.
День рождения, мясо, лев, львы, зоопарк, киевский зоопарк
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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