Как в Киевском зоопарке поздравят львов с Днем рождения

В субботу, 28 января, в 12.00 в Киевском зоопарке пройдет львиное родео в честь восьмилетия живущих там львов.

"Сотрудники зоопарка своими силами смастерили большую платформу на пружинах. В ней сделаны специальные углубления, куда положат мясо, и львы будут забираться туда, чтобы полакомится и одновременно поиграть на необычных качелях, балансируя на лапах. Мы протестировали эту конструкцию на себе, учитывая, что вес льва 300 и более килограмм, животным это непременно понравится. Кроме того, в этот день на глазах у посетителей сотрудник зоопарка сделает для львов специальную игрушку в виде колеса, и львы будут ей забавляться", – рассказали "Сегодня" в зоопарке.

Также сотрудники зоопарка проведут интересные мастер-классы для деток и наградят победителей конкурса, которые поздравляли праздничными яркими открытками животных зоопарка перед Новым годом.