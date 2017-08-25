Первую очередь реконструкции Киевского зоопарка откроют следующей весной – Кличко

Сегодня, 09:48

Из Гидропарка в столице планируют сделать "украинский "Диснейленд"

 

Вход в Киевский зоопарк
Вход в Киевский зоопарк. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Столичные власти планируют открыть первую очередь реконструкции Киевского зоопарка следующей весной. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Прямой", сообщает пресс-служба КГГА.

Мэр рассказал, что столичные власти решили осуществить реконструкцию и превратить киевский зверинец в современный зоопарк.

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"Первую часть обновленного зоопарка откроем следующей весной", – отметил Кличко.

Среди других объектов, которые обновят и превратят в место комфортного отдыха, – столичный Гидропарк. По словам мэра, уже есть инвесторы, заинтересованные в осуществлении этого проекта.

"Продолжаются переговоры, мы хотим сделать там парк развлечений, наш украинский "Диснейленд". Планируем, что уже в следующем году начнем воплощать проект", – сказал Кличко.
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Источник:

"Сегодня"

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