Первую очередь реконструкции Киевского зоопарка откроют следующей весной – Кличко

Из Гидропарка в столице планируют сделать "украинский "Диснейленд"

Столичные власти планируют открыть первую очередь реконструкции Киевского зоопарка следующей весной. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Прямой", сообщает пресс-служба КГГА.

Мэр рассказал, что столичные власти решили осуществить реконструкцию и превратить киевский зверинец в современный зоопарк.

"Первую часть обновленного зоопарка откроем следующей весной", – отметил Кличко.

Среди других объектов, которые обновят и превратят в место комфортного отдыха, – столичный Гидропарк. По словам мэра, уже есть инвесторы, заинтересованные в осуществлении этого проекта.

"Продолжаются переговоры, мы хотим сделать там парк развлечений, наш украинский "Диснейленд". Планируем, что уже в следующем году начнем воплощать проект", – сказал Кличко.