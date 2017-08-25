Первую очередь реконструкции Киевского зоопарка откроют следующей весной – Кличко
Из Гидропарка в столице планируют сделать "украинский "Диснейленд"
Столичные власти планируют открыть первую очередь реконструкции Киевского зоопарка следующей весной. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Прямой", сообщает пресс-служба КГГА.
Мэр рассказал, что столичные власти решили осуществить реконструкцию и превратить киевский зверинец в современный зоопарк.
"Первую часть обновленного зоопарка откроем следующей весной", – отметил Кличко.
Среди других объектов, которые обновят и превратят в место комфортного отдыха, – столичный Гидропарк. По словам мэра, уже есть инвесторы, заинтересованные в осуществлении этого проекта.
"Продолжаются переговоры, мы хотим сделать там парк развлечений, наш украинский "Диснейленд". Планируем, что уже в следующем году начнем воплощать проект", – сказал Кличко.
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