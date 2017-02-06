Гендиректор "Киевэнерго" пожаловался на журналистов (видео)

Сегодня, 21:15

Съемочная группа наведалась в гости к Фоменко без разрешения, менеджер призвал представителей СМИ уважать приватность


Генеральный директор компании "Киевэнерго" Александр Фоменко призвал представителей СМИ уважать его частную жизнь, а также частную жизнь его семьи.

Свой визит журналисты объяснили изучением причин высоких коммунальных тарифов. Фоменко напомнил, что он – не чиновник, а наёмный сотрудник частной компании, а право на частную жизнь любого украинца так же важно, как и право на общественный контроль политиков.

"Негодование по поводу выставленных платёжок не даёт основания для вмешательства в личную жизнь менеджмента компании и их семей. На прошлой неделе представители СМИ посетили мой дом, тем самым напугав жену, мою семью. Они не являются публичными людьми, они имеют право на частную жизнь", – заявил Фоменко.

Менеджер также попросил представителей СМИ разделять публичный контроль за жизнью чиновников и "праздное любопытство к частной жизни любых менеджеров любых компаний"
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Источник:

"Сегодня"

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