Кличко: Возобновлять отопление в Киеве нет смысла

Сегодня, 14:31

В столице для этого понадобится 3-4 дня – к этому времени уже потеплеет

Кличко: Возобновлять отопление в Киеве нет смысла

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице не будет возобновлено отопление жилых домов, несмотря на существенное похолодание, сообщает NewsOne.

По словам Кличко, столичная система теплоснабжения не успеет включиться до потепления. "В Днепре и Харькове снег, пришел холодный фронт. В Киеве погода нормальная, в то же время температура снизилась до ноля градусов ночью. Львов, Ивано-Франковск возобновили отопление, однако в Киеве для этого понадобится 3-4 дня. Столько же дней нужно для того, чтобы отключить систему подачи тепла. К этому времени фронт уже уйдет и мы не успеем это сделать, поэтому возобновлять отопление нет смысла", – отметил он.

Также городской глава подтвердил, что на время похолодания в Киеве не будут отключать горячую воду.

"Я попросил не отключать пока горячую воду. В "Киевэнерго" просили уже начать подготовку к следующему сезону, однако я попросил перенести на несколько недель эти работы", – добавил Кличко.
отопление, похолодание, мэр Киева, Киевэнерго, Виталий Кличко

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