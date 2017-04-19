Кличко: Возобновлять отопление в Киеве нет смысла

В столице для этого понадобится 3-4 дня – к этому времени уже потеплеет

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице не будет возобновлено отопление жилых домов, несмотря на существенное похолодание, сообщает NewsOne.



По словам Кличко, столичная система теплоснабжения не успеет включиться до потепления. "В Днепре и Харькове снег, пришел холодный фронт. В Киеве погода нормальная, в то же время температура снизилась до ноля градусов ночью. Львов, Ивано-Франковск возобновили отопление, однако в Киеве для этого понадобится 3-4 дня. Столько же дней нужно для того, чтобы отключить систему подачи тепла. К этому времени фронт уже уйдет и мы не успеем это сделать, поэтому возобновлять отопление нет смысла", – отметил он.

Также городской глава подтвердил, что на время похолодания в Киеве не будут отключать горячую воду.

"Я попросил не отключать пока горячую воду. В "Киевэнерго" просили уже начать подготовку к следующему сезону, однако я попросил перенести на несколько недель эти работы", – добавил Кличко.