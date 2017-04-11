Мусорная катастрофа в Киеве: власти хотят закрыть опасный полигон №5 и построить заводы

Вчера, 11:18

Экологи бьют тревогу, ведь с каждым годом количество мусора увеличивается

Полигон №5, вид с высоты. На городской свалке сейчас укрепляют склоны, чтобы не было завалов
Полигон №5, вид с высоты. На городской свалке сейчас укрепляют склоны, чтобы не было завалов

В столице назревает экологический скандал из-за мусора. Жители Киевской области обеспокоены тем, что полигон №5, куда свозят столичный мусор, переполнен и опасаются ЧП, как во Львове, когда на полигоне произошел крупный пожар. Кроме того, люди опасаются, что опасный фильтрат попадет в воду. Экологи бьют тревогу, ведь с каждым годом количество мусора увеличивается и скоро может наступить мусорный коллапс.

ПОЛИГОН. В мэрии говорят, что полигон №5 загружен уже на 90%. "Сейчас там проводятся противоаварийные работы — укрепляется склон, чтобы не было завалов. Работаем над увеличением мощности системы переработки фильтрата, накопившегося на полигоне. Сейчас в сутки система перерабатывает 200—240 литров токсического фильтрата, планируем увеличить на треть, ведь местные жители жалуются на неприятный запах", — поясняет нам Юлия Грамотная, помощник замглавы КГГА Петра Пантелеева.

В планах чиновников — закрыть полигон, но возникает вопрос создания альтернативного места, куда девать весь мусор. Власти уже планируют построить несколько мусороперерабатывающих заводов в городе. "Сейчас изучаются возможные локации для их возведения. Но конкретных мест пока не определено", — пояснила Грамотная.

В ЧЕРНОБЫЛЬ. На днях появилась информация, что горвласти якобы хотят вывозить мусор в Чернобыль. Но в госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения нам пояснили: "Создана рабочая группа, которая изучает вопрос возможности использования зоны отчуждения не для мусора, а для хранения бытовых отходов (остатки после переработки или сжигания). Результатов пока нет".

В мэрии нас заверили: "У нас была задача изучить ситуацию с мусором, в том числе и возможность хранить его в зоне отчуждения. Но изучив вопрос, выяснили: законодательством это запрещено! Поэтому Киев не предлагает вывозить мусор в Чернобыль. Мы сосредоточены на перспективе строительства мощностей по европейским технологиям".

Экологи уверяют, что хранение таких отходов в зоне отчуждения теоретически возможно. "Они могут храниться в герметично оборудованном резервуаре, не загрязняя грунт и воду. Но для этого нужно урегулировать законы", — пояснил эколог Александр Соколенко. Он также подчеркнул, что нужно срочно решать проблему с мусором. "В Киеве вырабатывается 12% всего мусора в Украине. А перерабатывается лишь 4% по стране. И решить проблему можно, построив мусороперерабатывающие заводы", — добавил эколог.
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Автор:

Кириченко Леся

Источник:

"Сегодня"

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