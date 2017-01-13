Опасные дома: где в Киеве из-за новостроек появились трещины на стенах

В столице составили список зданий из старого жилищного фонда, в которых появились трещины

Обрушение общежития в Чернигове заставляет по-новому взглянуть на аварийные дома, особенно те, которые стали опасными для проживания в связи с соседними стройками. Жители рухнувшего общежития неоднократно жаловались районным властям на трещины в доме. По ночам они слышали треск, наблюдали, как расходятся обои.

В Киеве тоже немало таких домов. В районных администрациях города сообщили, что коммунальщики ведут наблюдение за появившимися трещинами, пишет "Вечерний Киев".

Печерский район

Больше всего домов с трещинами в Печерском районе, где ведется много точечной застройки среди старого жилфонда.

Ул. И. Кудри, 9. В 2015 году был составлен акт, что вследствие неправильно сделанного деформационного шва и строительства, ведущегося поблизости, появились трещины. На них установили маячки.

Ул. Предславинская, 24. Стал рушится в 2010, когда рядом начали подготовку к строительству ЖК "Предславинский".

Ул. Шелковичная, 30б. Треснули внешние стены, когда в 2015 стали возводить № 30/35. Ведется наблюдение.

Пер. Марьяненко, 7. Раскрытие трещин совпадает по времени с началом рытья котлована под жилой комплексна ул. Мечникова, 9а, 11.

Ул. Мечникова, 11. Тут на состояние дома повлияли сразу две стройки – ул. Мечникова, 9а, 11 и на Кловском спуске, 12а. В конце ноября застройщик – "Э.К. Сервис" -- заявил, что обследует их и проведет ремонт в пострадавших домах в пер. Марьяненко и на Мечникова. А также заказал экспертизу оползнеопасного склона на ул. Мечникова.

Ул. Резницкая, 11б. В 2012 стали разрываться маячки. Виной тому перераспределение нагрузок в результате неудачной реконструкции дома.

Ул. Лютеранская, 12. В 2016 году началось возведение дома по ул. Лютеранской, 14в, кирпичные стены " 12 начали пронизывать трещины. За ними ведется наблюдение.

Бессарабская, площадь, 5. В непосредственной близости построен дом на ул. Круглоуниверситетской, 3-5, что оказало негативное влияние на соседнюю пятиэтажку.

Ул. Бассейная/Крутой спуск, 1/2б. К разрушению конструкций привела деформация соседнего нежилого здания под № 12а.

Ул. Драгомирова, 2. Не столько стройка поблизости, но и перенасыщение грунтов в зоне сливной канализации в котлован нового строительствана ул. Подвысоцкого, 4а. Тут проблемы наблюдаются с 2008 года.

Святошинский район

ЖК "Сосновый бор" начали строить в 2005 году. Сейчас стройка, как и другие инфестпроекты "Укогруп" Анатолия Войцеховского заморожена. Но свое дело она сделала – в подъезде № 4 дома № 20 по ул. Бахмацкой появились трещины. Квартиры в нем признаны непригодными для проживания. Но дом находится на балансе ЧАО "Белицкий завод "Теплозвукоизоляция", и его ремонт не в компетенции городских властей.

Голосеевский район

Дом на пр. Голосеевском, 46/1 начал трещать еще во время строительства Куреневско-Красноармейской линии метро в 2007-2010 гг. На этом его беды не закончились, сейчас поблизости ведется строительство жилищного комплекса.

– Это может привести к возникновению новых и раскрытию существующих, – говорят в Голосеевской РГА.

Аналогичная ситуация с домами № 140а и 140 б на пр. Краснозвездном. Еще в 2004 году они признаны непригодными для проживания, а соседнее строительство не исключает возможность появления новых трещин. Но пока в райадминистрации только мониторят состояние дома.

Подольский район

Сразу к разрушению двух домов – на ул. Константиновская, 16 и ул. Нижний Вал, 33а привело строительство скандальной "Подол-Плазы" на Нижнем Валу, 29. Там установили контрольные маяки, но если по первому адресу они ведут себя спокойно, то по второму наблюдаются волосяные разрывы.

Ул. Петропавловская, 38. Фасад и лестничные пролеты начали трескаться, когда началось строительство ЖК "Научный".

Ул. Еленовская, 34, 34а – там трещины появились еще в 1990-х годах, оба дома признаны непригодными для жизни. В № 34а даже пришлось усиливать стены горизонтальными поясами-стяжками. Ведется постоянное наблюдение за состоянием маячков.

Соломенский район

В ноябре 2016 года в дом № 16 по ул. Липкивского зафиксировано появление трещин. Стройлаборатория КП "Киевжилспецэксплуатация" сделала вывод, что причиной послужило строительство жилищно-офисного комплекса по адресу ул. Липкивского, 16а.

Шевченковский район

Дому № 32 по ул. Златоустовской повезло больше всех. Да, пятиэтажная хрущевка пострадала во время строительства ЖК "Хоффман-Хаус", но застройщик свою вину признал.

– ООО "ТПК "Каскад-Импекс" проведены работы по укреплению дома № 32, несмотря на то, что дом аварийным не признавался, – сообщили кам в администрации Шевченковского района. – Сейчас ремонтные работы заканчиваются.

В Оболонском, Дарницком, Деснянском, Днепровском районах районные власти отчитываются, что трещин в домах нет.