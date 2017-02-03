Бороться с гололедом в Киеве начали еще ночью – "Киевавтодор"

Сегодня, 11:59

Сложные погодные условия сохранятся в столице в течение дня, водителей просят быть внимательными и осторожными

Фото: Facebook КК &quot;Киевавтодор&quot;
Фото: Facebook КК "Киевавтодор"

Из-за сложных погодных условий и начавшегося еще ночью снега, спецтехника была выведена на улицы Киева еще ночью. Об этом в своем Facebook пишет Коммунальная корпорация "Киевавтодор".

"Уже в 01:00 ночи специальная техника дорожных предприятий была размещена на исходных позициях во всех районах столицы. С первым снегом, в 2:00 ночи, были начаты работы по уборке в районах, где это было необходимо, а также обработка противогололедными материалами мостов, путепроводов, спусков, подъемов и улиц со сложными условиями движения. Всего в работе были задействованы 242 единиц специальной техники предприятий корпорации", – сообщает "Киевавтодор".

Кроме того, на рассвете была проведена повторная обработка улично-дорожной сети противогололедными материалами. Ночью и утром дорожники проводили обработку посыпочными материалами подходов к наземным и подземных пешеходным переходам, лестниц, остановок общественного транспорта и тротуаров.

Как сообщают в Украинском гидрометцентре, сложные погодные условия будут сохраняться в столице ближайшие сутки. В течение дня обещают мокрый снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед. "Киевавтодор" обращается ко всем водителям с просьбой быть особенно внимательными и осторожными на дорогах.
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Источник:

"Сегодня"

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