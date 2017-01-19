Святую воду развозят по Киеву в цистернах (фото)

Весь день водовозки будут работать в Гидропарке и на Оболонской набережной

"Киевводоканал" сегодня традиционно развозит освященную воду по разным уголкам столицы, чтобы люди могли набрать ее достаточно. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В частности, автоцистерны с подготовленной водой можно найти по адресам:

11:00 – 13:00 – ул. Лейпцигская, 1а;

12:30 – 14:00 – ул. Электротехническая, 16;

14:30 – 17:00 – ул. Алишера Навои, 1;

15:00 по ул. Писаржевского, 8

Кроме того, весь день водовозки будут работать в Гидропарке и на Оболонской набережной, где проходят общегородские праздничные мероприятия. В частности, набрать воды можно:

с 8:00 до 18:00 по ул. Приречная, 5а, ж/м "Оболонь",

с 9:00 до 17:00 в "Гидропарке".

Напомним, сегодня, 19-го января, большинство христиан празднует Крещение Господне. С раннего утра киевляне окунаются в ледяную прорубь и активно делятся крещенскими фотографиями в соцсетях.