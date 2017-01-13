В центре Киева прохожим угрожает очередной "царский балкон"

В центре Киева на улице Липской заметили огромный балкон, нависающий над тротуаром. Фото "царь-балкона" выложил в Facebook народный депутат Борислав Береза.

Фото: facebook.com/borislav.bereza

"Когда оно хряпнется на голову прохожему, на улице Липской, то в КГГА строго нахмурят брови и пообещают всех наказать. Но обещать еще не значит жениться. А так даю намек киевским коммунальным службам. Такое по всему городу", – пишет Береза.

В комментариях киевляне пожаловались на другие подобные случаи в городе.

"Братиславская 30а, дом моей бабули, кстати в аварийном состоянии, вот эта байда висит уже несколько лет, куда только не писали и не обращались, без толку((( пока не обвалится с частью стены и не убьет кого-то...", – пишет Анна Спасибо.

Балкон на ул. Братиславской, 30а

Напомним, в Киеве на Соломенке киевляне заметили необычный балкон. Владельцы квартиры на четвертом этаже возвели настоящие "хоромы": застекленный балкон-гигант значительно больше, чем остальные в этой же пятиэтажке.