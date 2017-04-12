В Киеве продлили срок оплаты коммуналки со скидкой

Сегодня, 18:27

Сегодня в столице начали разносить платежки

Коммуналку со скидкой можно заплатить до 25 апреля
Коммуналку со скидкой можно заплатить до 25 апреля. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Срок оплаты за жилищно-коммунальные услуги в столице продлен до 25 апреля. Заплатив до указанной даты, потребители получают скидку 10% на услуги по содержанию дома и придомовой территории, сообщает КГГА.

Решение принято с целью избежания очередей в платежных кассах банковских учреждений. Кроме того, учтено, что в этом месяце большее количество выходных дней.

Как сообщили в коммунальном предприятии "Главный информационно-вычислительный центр", платежные документы начали распространять уже сегодня.

Для удобства и оперативности платежей киевляне могут оплатить коммунальные услуги онлайн через сайты КП "ГИВЦ" и УК "Центр коммунального сервиса". Владельцы "Карточки киевлянина" и "Моя карта" "Сбербанка" платят за коммуналку без комиссии. Для остальных комиссия составляет 2%.

Также осуществить платежи можно через платежные терминалы в 69 точках приема потребителей. Адрес ближайшей к вам точки приема можно найти на сайте "ЦКС".
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Источник:

"Сегодня"

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