В Киеве счетчик на газ можно установить бесплатно

Индивидуальные счетчики на газ в Киеве может установить компания, отвечающая за поступление газа

Бесплатно установить индивидуальный счетчик на газ в Киеве можно до конца года, а для тех, кто откажется от установки прибора, платеж за газ может увеличиться вдвое.

Счетчики в Киеве может установить компания, отвечающая за поступление газа. Успеют ли все желающие в столице установить себе счетчики до Нового года и сколько придется платить за газ – узнавали журналисты "Сегодня".