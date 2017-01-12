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В Киеве Троещина из-за ремонта останется без тепла: список адресов http://www.segodnya.ua/img/article/7875/91_main.1484221743.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/91_tn.1484221743.jpg Коммуналка В городе ремонтируют серьезное повреждение на тепломагистрали

В Киеве Троещина из-за ремонта останется без тепла: список адресов

Сегодня, 13:48

В городе ремонтируют серьезное повреждение на тепломагистрали

Батареи на Троещине сегодня будут временно холодными
Батареи на Троещине сегодня будут временно холодными. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

"Киевэнерго" оперативно ликвидирует повреждения тепломагистрали на Троещине. Поломка произошла на трассе, которая была построена в 1981 году, она возникла во время низких температур, сообщили в компании.

Чтобы обеспечить теплом жителей Троещины, тепловики поддерживали работу системы во время морозов. Сейчас, когда температура повысилась, специалисты "Киевэнерго" в сжатые сроки проведут ремонтные работы, чтобы избежать аварийных отключений во время похолодания.

Так, на время проведения ремонта сегодня, начиная с 11:00, теплоснабжение будет приостановлено для жителей домов на следующих улицах:

  • проспект Маяковского
  • ул. М.Цветаевой,
  • ул. Сабурова,
  • ул. Радунская,
  • ул. Пуховская,
  • ул. Николаева,
  • ул. Милославская
  • ул. Лаврухина,
  • ул. Каштановой,
  • ул. Закревского,
  • ул. Электротехнической,
  • ул. Т.Драйзера,
  • ул. Данькевича,
  • ул. Градинской,
  • ул. Ст.Беретти,
  • ул. О. де Бальзака,
  • бульваре В.Высоцкого,
  • бульваре Л.Быкова
  • Выгуровском бульваре.

Уже сегодня вечером теплоснабжения Троещины будет восстановлено. О грядущем ремонте жителей района предупредили объявлениями возле подъездов.

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Фото: Троещина ВК

Тем временем, в 283 лицее сообщили, что из-за аварии в учебном заведении не будет тепла и воды. "Уроки – по полчаса, завтрака, обеда и продленки не будет, а у кого есть возможность оставить ребенка дома – оставляйте!", – пишут в соцсетях родители учеников.

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Фото: Троещина ВК

Также жители района сообщили об отсутствии отопления в Киево-Могилянском колегиуме и школе №301.
Киевэнерго, троещина, повреждение, повреждения, ремонтные работы
Источник:

"Сегодня"

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