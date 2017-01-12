В Киеве Троещина из-за ремонта останется без тепла: список адресов

"Киевэнерго" оперативно ликвидирует повреждения тепломагистрали на Троещине. Поломка произошла на трассе, которая была построена в 1981 году, она возникла во время низких температур, сообщили в компании.

Чтобы обеспечить теплом жителей Троещины, тепловики поддерживали работу системы во время морозов. Сейчас, когда температура повысилась, специалисты "Киевэнерго" в сжатые сроки проведут ремонтные работы, чтобы избежать аварийных отключений во время похолодания.

Так, на время проведения ремонта сегодня, начиная с 11:00, теплоснабжение будет приостановлено для жителей домов на следующих улицах:

проспект Маяковского

ул. М.Цветаевой,

ул. Сабурова,

ул. Радунская,

ул. Пуховская,

ул. Николаева,

ул. Милославская

ул. Лаврухина,

ул. Каштановой,

ул. Закревского,

ул. Электротехнической,

ул. Т.Драйзера,

ул. Данькевича,

ул. Градинской,

ул. Ст.Беретти,

ул. О. де Бальзака,

бульваре В.Высоцкого,

бульваре Л.Быкова

Выгуровском бульваре.

Уже сегодня вечером теплоснабжения Троещины будет восстановлено. О грядущем ремонте жителей района предупредили объявлениями возле подъездов.

Фото: Троещина ВК

Тем временем, в 283 лицее сообщили, что из-за аварии в учебном заведении не будет тепла и воды. "Уроки – по полчаса, завтрака, обеда и продленки не будет, а у кого есть возможность оставить ребенка дома – оставляйте!", – пишут в соцсетях родители учеников.

Фото: Троещина ВК

Также жители района сообщили об отсутствии отопления в Киево-Могилянском колегиуме и школе №301.