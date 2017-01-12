В Киеве Троещина из-за ремонта останется без тепла: список адресов
В городе ремонтируют серьезное повреждение на тепломагистрали
"Киевэнерго" оперативно ликвидирует повреждения тепломагистрали на Троещине. Поломка произошла на трассе, которая была построена в 1981 году, она возникла во время низких температур, сообщили в компании.
Чтобы обеспечить теплом жителей Троещины, тепловики поддерживали работу системы во время морозов. Сейчас, когда температура повысилась, специалисты "Киевэнерго" в сжатые сроки проведут ремонтные работы, чтобы избежать аварийных отключений во время похолодания.
Так, на время проведения ремонта сегодня, начиная с 11:00, теплоснабжение будет приостановлено для жителей домов на следующих улицах:
- проспект Маяковского
- ул. М.Цветаевой,
- ул. Сабурова,
- ул. Радунская,
- ул. Пуховская,
- ул. Николаева,
- ул. Милославская
- ул. Лаврухина,
- ул. Каштановой,
- ул. Закревского,
- ул. Электротехнической,
- ул. Т.Драйзера,
- ул. Данькевича,
- ул. Градинской,
- ул. Ст.Беретти,
- ул. О. де Бальзака,
- бульваре В.Высоцкого,
- бульваре Л.Быкова
- Выгуровском бульваре.
Уже сегодня вечером теплоснабжения Троещины будет восстановлено. О грядущем ремонте жителей района предупредили объявлениями возле подъездов.
Фото: Троещина ВК
Тем временем, в 283 лицее сообщили, что из-за аварии в учебном заведении не будет тепла и воды. "Уроки – по полчаса, завтрака, обеда и продленки не будет, а у кого есть возможность оставить ребенка дома – оставляйте!", – пишут в соцсетях родители учеников.
Фото: Троещина ВК
Также жители района сообщили об отсутствии отопления в Киево-Могилянском колегиуме и школе №301.
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