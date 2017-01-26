В Киеве возле снесенного кинотеатра "Нивки" вырубают деревья (фото,видео)

Вчера, 14:16

Место вырубки обнесено забором, там находятся рабочие с бензопилами

 

 


Видео: vechirniykiev.com.ua

В Киеве на ул. Щербаковская вокруг места, где снесли кинотеатр "Нивки", начали вырубать деревья. Об этом сообщает "Вечерний Киев".

На месте установлен забор, за которым рабочие с бензопилами спиливают оставшиеся деревья.

Напомним, в столице снесли кинотеатр "Нивки", который был расположен на ул. Даниила Щербаковского, 58 в Шевченсковском районе. Ранее сообщали, что на месте кинотеатра "Нивки" будет построен новый ТРЦ, в котором также разместится кинотеатр – но уже современный.
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