Власти Киева рассказали, почему дороги плохо почищены от снега

Техника для уборки снега в Киеве работает в максимально эффективном режиме. Об этом в Facebook написал советник мэра столицы Дмитрий Белоцерковец.

"Хочу прояснить ситуацию относительно уборки снега в Киеве, вся техника работает в максимально эффективном режиме. На вопрос, почему дороги не максимально очищены от снега, как весь зимний и осенний период до этого, разъясняю, когда осадки выпадают при таких низких температурах (-17), то соль по химическим свойствам практически не действует, сам факт выпадения осадков при такой температуре уже является редкостью", – подчеркнул Белоцерковец.

Напомним, снегопад продолжается в столице вторые сутки. Как сообщает КК "Киевавтодор", ночью 8 января 248 единиц снегоуборочной техники и 23 бригады по ручной уборке очищали улично-дорожную сеть города от последствий снегопада.