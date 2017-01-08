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Власти Киева рассказали, почему дороги плохо почищены от снега http://www.segodnya.ua/img/article/7863/24_main.1483871553.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/24_tn.1483871553.jpg Коммуналка Соль не действует на снег при низких температурах  

Власти Киева рассказали, почему дороги плохо почищены от снега

Сегодня, 12:31

Соль не действует на снег при низких температурах

 

Соль не действует на снег при большом морозе
Соль не действует на снег при большом морозе. Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Техника для уборки снега в Киеве работает в максимально эффективном режиме. Об этом в Facebook написал советник мэра столицы Дмитрий Белоцерковец.

"Хочу прояснить ситуацию относительно уборки снега в Киеве, вся техника работает в максимально эффективном режиме. На вопрос, почему дороги не максимально очищены от снега, как весь зимний и осенний период до этого, разъясняю, когда осадки выпадают при таких низких температурах (-17), то соль по химическим свойствам практически не действует, сам факт выпадения осадков при такой температуре уже является редкостью", – подчеркнул Белоцерковец.

Напомним, снегопад продолжается в столице вторые сутки. Как сообщает КК "Киевавтодор", ночью 8 января 248 единиц снегоуборочной техники и 23 бригады по ручной уборке очищали улично-дорожную сеть города от последствий снегопада.
техника, снег, соль, снегопад, осадки, киевавтодор, Белоцерковец
Источник:

"Сегодня"

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