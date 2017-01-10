Из Киева вывезли две тысячи тонн снега (видео)

Украина приходит в себя после сильных метелей. Спасатели вместе с коммунальщиками уже четвертый день работают в усиленном режиме. Сильные морозы и метели в праздничные дни практически парализовали движение на главных магистралях страны. До сих пор трудно передвигаться по дорогам в Одесской, Хмельницкой и Николаевской областях.

Ограничено движение транспорта на трассе Одесса-Рени и Одесса-Кучурган. Из сугробов спасатели извлекли более тысячи автомобилей. Нередко в снежные ловушки попадали и пассажиры маршруток. С опозданием курсировали и поезда. Без света до сих пор остаются несколько сел Одесской области. В столице с улиц убрали почти две тысячи тонн снега.

"Активно выполнялись работы по вывозу снега с улично-дорожной сети города. Так, в течение суток вывезено почти 2000 тысячи тонн снега. Предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" работают в круглосуточном режиме. 9 января в столице снег убирали 59 бригад, в состав которых входят 389 человек и 264 единицы техники", – сообщили в пресс-службе КГГА.

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