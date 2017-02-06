Как киевляне поддерживают Авдеевку: тонны еды, вещей и аптечки

Сегодня, 07:33

Помогают предприятия, организации и простые люди

Акция. На Майдане поддержали жителей Авдеевки и пытались привлечь внимание к обстановке в городе. Фото: facebook.com
Акция. На Майдане поддержали жителей Авдеевки и пытались привлечь внимание к обстановке в городе. Фото: facebook.com

Обострение боевых действий в Авдеевке "разбудило" и киевлян. В столице открылись десятки пунктов по сбору гуманитарной помощи, в которые сотни людей несут еду, одежду, генераторы и аптечки.

ОДЕЯЛА И СВЕЧИ. Пункты приема помощи для жителей Авдеевки открылись в столичных пунктах обогрева (их в столице 30 штук, адреса можно найти на сайтах КГГА и ГСЧС). "Помогают предприятия, организации и простые люди. Только за два дня собрали и подготовили к отправке около 6 тыс. одеял, 10 тонн питьевой бутилированной воды, 2 тыс. комплектов утепленных курток и брюк, более 3 тыс. индивидуальных аптечек и 5 тыс. продуктовых наборов. Столичные коммунальные рынки собрали сахар и чай, сгущенное молоко и консервы, свечи…", — рассказал первый замглавы КГГА Геннадий Плис.

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Свою помощь предложили и транспортники. "Киевпастранс" организовал пункты приема помощи на базе трех своих структурных подразделений: на ул. Усенко, 6, ул. Максимовича, 32 и на ул. Кирилловской, 132. Принимают "посылки" от жителей и в райадминистрациях. К примеру, в Печерскую РГА за несколько дней принесли около 50 тонн. "Мы расклеили объявления на подъездах и обратились с призывом в соцсетях. Приносили памперсы, сухое детское питание, средства гигиены, теплые вещи, витамины и даже генераторы. Все это поместилось в три фуры", — рассказали "Сегодня" в Печерской РГА.

МУЗЕЙЩИКИ И СПАСАТЕЛИ. Не остались равнодушными сотрудники ГСЧС Киева, полиции и даже музеев. Например, в Нацмузее истории Украины призвали горожан приносить теплые вещи для военных и мирных жителей Авдеевки, которые будут переданы через Красный Крест. Пункты приема открыли и многие волонтерские организации. "Одежды приносят много, но не хватает медикаментов и еды. Принимается помощь на бульв. Верховного Совета, 21-б, и на территории главного Военного госпиталя (заезд с Лабораторного переулка)", — рассказывают волонтеры.

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АКЦИЯ. Чтобы привлечь внимание к обострению ситуации на Востоке и поддержать людей, в субботу на Майдане Незалежности провели акцию "SaveAvdiivka". Около сотни участников создали своеобразную стену, к которой прикрепили красные ленты и плакаты с надписью "SaveAvdiivka" и цифрами количества людей, погибших в войне на Востоке. "Нужно постоянно об этом говорить", — поясняют организаторы.
акция, питание, помощь, витамины, сахар, волонтеры, консервы, свечи, киевляне, ГСЧС, авдеевка
Автор:

Кириченко Леся

Источник:

"Сегодня"

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