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ФОТОФАКТ. Киевляне ездят по городу на лыжах http://www.segodnya.ua/img/article/7863/98_main.1483891868.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/98_tn.1483891868.jpg Люди Лыжника сфотографировали на Троещине

ФОТОФАКТ. Киевляне ездят по городу на лыжах

Сегодня, 18:10

Лыжника сфотографировали на Троещине

Лыжник на Милославской. Фото: vk.com/troyeshchyna_array
Лыжник на Милославской. Фото: vk.com/troyeshchyna_array

На улице Милославской в Киеве (Троещина) возле церкви сфотографировали лыжника. Фото появилось в группе ТРОЕЩИНА ВК* Киев в соцсети Вконтакте. Учитывая то, что все дороги и тротуары в столице засыпало снегом, лыжи сейчас – очень комфортный способ передвижения.

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Фото: vk.com/troyeshchyna_array

"Когда еще покатаешься, давно такой зимы не было", – пишет в комментариях Саша Йоркширский.

"Человек спортом занимается, молодец, и не ноет, что для него дороги не чистят", – пишет Екатерина Бессмертная.

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Фото: vk.com/troyeshchyna_array

Напомним, в столице уже второй день идет снег. Машины застревают на дорогах, а киевляне катаются по городу на сноубордах.
снег, лыжи, троещина, тротуары, уборка снега
Источник:

"Сегодня"

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