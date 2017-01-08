ФОТОФАКТ. Киевляне ездят по городу на лыжах

На улице Милославской в Киеве (Троещина) возле церкви сфотографировали лыжника. Фото появилось в группе ТРОЕЩИНА ВК* Киев в соцсети Вконтакте. Учитывая то, что все дороги и тротуары в столице засыпало снегом, лыжи сейчас – очень комфортный способ передвижения.

Фото: vk.com/troyeshchyna_array

"Когда еще покатаешься, давно такой зимы не было", – пишет в комментариях Саша Йоркширский.

"Человек спортом занимается, молодец, и не ноет, что для него дороги не чистят", – пишет Екатерина Бессмертная.

Фото: vk.com/troyeshchyna_array

Напомним, в столице уже второй день идет снег. Машины застревают на дорогах, а киевляне катаются по городу на сноубордах.