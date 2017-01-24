Киевский рыбоохранный патруль получил новое оснащение (видео)

В этом году рыбоохранные патрули введут и в других областях Украины. На это уже также выделили деньги из государственного бюджета

Отныне киевский рыбоохранный патруль будет ловить правонарушителей с помощью нового оснащения.

Весной на водоемы Киевской области выйдет катер. На таком со скоростью до 60 км в час могут передвигаться четверо инспекторов.

Внедорожники, лодки, рации и тепловизоры – все это оборудование сегодня передали патрульным на воде.

Инспектор Андрей Вальдман участвует в проекте с самого его начала. Говорит – ловить браконьеров с новой техникой теперь даже зимой будет намного легче.

"Принцип работы тот же: пешком на и технике передвигаемся – квадроциклы, мотоциклы… разоблачается около 50-60 правонарушений в месяц", – сказал Андрей Вальдман, патрульный.

15 миллионов гривен – именно столько предоставили из государственного бюджета на закупку новейшего оборудования. Благодаря этим деньгам удалось также повысить зарплаты патрульным и обеспечить их топливом.

"Мы через систему прозрачно закупили для них новую технику – это 28 лодок, 13 автомобилей, также сэкономили миллион гривен, смогли купить эхолоты, радиостанции", – уточнил Ярема Кузнецов, председатель Государственного агентства рыбного хозяйства.

Рыбоохранный патруль стартовал как пилотный проект летом прошлого года на водоемах Киевской области. Впрочем, результатом работы довольны.

"За 8 месяцев мы показали достойные результаты, по сравнению с 2015 годом. Вылов на Киевском, Каневском водохранилищах рыбы в промышленных масштабах вырос на 70% – мы максимально приближаем задекларированный объем рыбы до его фактического", – отметил Владимир Мухин, начальник управления Государственного рыбного агентства в Киеве и Киевской области.

В этом году рыбоохранные патрули введут и в других областях Украины. На это уже также выделили деньги из государственного бюджета.

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