ФОТОФАКТ. "Креативная" карта Украины в Броварах: нет Крыма и части Донбасса, а Киев "перенесли" в Житомир

В Броварах для проведения торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню Независимости, возводят сцену с картой Украины, где отсутствуют Крым и отдельные регионы Луганской и Донецкой областей, сообщает 112.ua.

На заднике готовящейся сцены изображена карта Украины с надписью "Украина – это мы", однако аннексированный Россией Крым на ней отсутствует, а граница Украины на Донбассе проведена по линии разграничения в зоне конфликта. Кроме того, Киев на карте почему-то переместили в Полесье и нарисовали на месте Житомира.

На День Независимости в Броварах в рамках праздничной программы пройдут различные фестивали и выступления местных творческих коллективов.

Напомним, в киевском парке "Позняки" появились сюрпризы для посетителей – фотозоны: "Украины солнечный портал", цветочное панно и арка "Подари миру бархатцы". Новинки приурочены к празднованию Дня Государственного флага Украины и Дня Независимости.