Найди друга: кошечка Мила срочно ищет семью

Сегодня, 22:45

Мила – прекрасная кошка, очень благодарна за спасение и очень культурная в поведении


Кошка Мила ищет дом. Фото: facebook.com/catfair.kyiv

Кошка Мила ищет дом. Фото: facebook.com/catfair.kyiv

Кошка Мила ищет дом. Фото: facebook.com/catfair.kyiv

Кошка Мила ищет дом. Фото: facebook.com/catfair.kyiv

Кошка Мила ищет дом. Фото: facebook.com/catfair.kyiv

Кошка Мила ищет дом. Фото: facebook.com/catfair.kyiv

Мила провела в приюте половину своей жизни – целых 3 года. Сейчас кошке 6 лет. Она была слабой, прошла дорогостоящее лечение в клинике. И последние 2 месяца проживает на временной домашней передержке, время которого завершается в связи с скорым отъездом семьи. Дома она быстро повеселела, набрала вес, начала играть с ребенком. Не хочется даже и думать, что после всего этого она снова попадет в клетку.

Просим всех помочь нам с поиском дома. Мила – прекрасная кошка, очень благодарна за спасение и очень культурная в поведении. Стерилизована. 

Контактный телефон: 093-409-63-19, куратор Мария (Киев). Звоните!
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Источник:

"Сегодня"

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