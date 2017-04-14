Найди друга: кошечка Мила срочно ищет семью

Мила провела в приюте половину своей жизни – целых 3 года. Сейчас кошке 6 лет. Она была слабой, прошла дорогостоящее лечение в клинике. И последние 2 месяца проживает на временной домашней передержке, время которого завершается в связи с скорым отъездом семьи. Дома она быстро повеселела, набрала вес, начала играть с ребенком. Не хочется даже и думать, что после всего этого она снова попадет в клетку.

Просим всех помочь нам с поиском дома. Мила – прекрасная кошка, очень благодарна за спасение и очень культурная в поведении. Стерилизована.



Контактный телефон: 093-409-63-19, куратор Мария (Киев). Звоните!