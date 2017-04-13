Огород по-новому: под Киевом придумали, как экономить землю и собирать урожай круглый год

Стоимость инноваций – от 100 гривен до полутора тысяч долларов

Огородники, у которых участки по площади явно уступают Межигорью, находят нестандартные способы сэкономить ценные квадратные метры.

"Эта вся площадь была засажена клубникой", – показывает свой огород дачница Валерия. А теперь вся клубника уместилась на двух столбиках, сделанных собственноручно из обычных водопроводных труб. Внутри них земля, по центру – шланг с водой.

"Около 25 дырочек получилось на эту конструкцию. Внутрь вставляется трубочка тоненькая, надсекаются дырочки и обмтывается мешковиной. Засыпается земля, высаживаются росточки", – говорит женщина.

Стоимость такой конструкции – не более 100 гривен. Основные затраты, около пятисот гривен, пошли на рассаду. Урожай ягоды можно собирать дважды за сезон.

Даже 30 декабря грядки с овощами можно расположить где угодно. Даже в подвале созревают помидоры.

Овощи и ягоды выращивают киевские умельцы в так называемой умной теплице. Сконструировали аппарат, который сам следит за влагой и питанием растений. Даже программу разработали – каждому виду овощей – свой режим. "Это все делает машина – меняет, контролирует раствор, по таймеру идет полив культур, получается идельный урожай", – объясняет Сергей Прибура, разработчик умной теплицы.

Теплицу установили в подсобном помещении офиса. Говорят – подойдет и гараж, и застекленный балкон. Правда, такая установка недешевая. Мини-город стоит около полутора тысяч долларов. Зато собирают урожай круглый год. "Надежность и бесперебойность в получении урожая – основная цель", – говорит разработчик.

А еще все популярнее становятся вертикальные грядки. Появляются они дома, в офисах, на крышах и балконах украинцев. Небольшой город смастерили киевляне, нашли место под него просто среди многоэтажек в центре столицы. Утверждают – это – образец эффективного решения для небольших площадей.





