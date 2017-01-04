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Первый ребенок Нового года в Киеве: родился мальчик http://www.segodnya.ua/img/article/7855/9_main.1483527983.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/9_tn.1483527983.jpg Люди Мама назвала сына Андреем, а всего за первый день года в столице на свет появились 63 малыша

Первый ребенок Нового года в Киеве: родился мальчик

Сегодня, 13:03

Мама назвала сына Андреем, а всего за первый день года в столице на свет появились 63 малыша

Первого малыша в этом году назвали Андреем
Первого малыша в этом году назвали Андреем. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В 2017 году первым в столице родился мальчик. Он появился на свет в роддоме №5 в 00:07.

"Это было своеобразное путешествие из одного года в другой – роды начались 31 декабря 2016 года, а закончились в 2017 году. Мама Наталья назвала сына Андреем, имя малышу придумали заранее. Вес мальчика – 3 кг 690 грамм. Сейчас маму с сыном уже выписали домой", – рассказал нам заместитель главврача роддома Дмитрий Говсеев.

Всего 1 января в роддомах Киева родилось 63 деток: 29 мальчиков и 34 девочки. Для сравнения в последний день 2016 года, 31 декабря, родилось 62 ребенка – 35 мальчиков и 27 девочек.
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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