ФОТОФАКТ. Под Киевом построят крытый велотрек: как будет выглядеть спортивная арена

В здании будет несколько площадок, оборудованых под разные виды спорта

В Белой Церкви планируют построить первый в Украине модульный крытый велотрек по проекту немецкой компании, сообщает Федерация велоспорта в Украине.

Сооружение будет мультифункциональным. Кроме велотрассы, там будет площадка для занятий борьбой, баскетболом, мини-футболом и отель для размещения участников соревнований.

Также в сети появились эскизы будущей спортивной арены.