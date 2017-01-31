ФОТОФАКТ. Под Киевом построят крытый велотрек: как будет выглядеть спортивная арена

Сегодня, 15:16

В здании будет несколько площадок, оборудованых под разные виды спорта

Под Киевом появится современный велотрек
Под Киевом появится современный велотрек

В Белой Церкви планируют построить первый в Украине модульный крытый велотрек по проекту немецкой компании, сообщает Федерация велоспорта в Украине.

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Сооружение будет мультифункциональным. Кроме велотрассы, там будет площадка для занятий борьбой, баскетболом, мини-футболом и отель для размещения участников соревнований.

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Также в сети появились эскизы будущей спортивной арены.
арена, белая церковь, велотрек, виды спорта
Источник:

"Сегодня"

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