Под Киевом пожилая женщина приютила 30 собак и кошек: питомцам ищут новых хозяев

Сегодня, 17:33

Женщина уже не справляется с таким количеством домашних любимцев


71-летняя жительница города Украинка под Киевом собирала животных годами, у нее – 30 собак и столько же кошек. Но сейчас женщина уже не справляется с таким количеством питомцев.

Для Раисы ее четырехлапые любимцы – единственная отрада. С тех пор как женщина похоронила мужа и дочь, почти на 10 сотках земли создала целый приют. Годами ей подбрасывали собак прямо под дом. "Выхожу – стоит коробочка и шестеро щенков. И хорошенькие такие все! Ну что... забрала! " – говорит Раиса Корниенко, жительница Украинки.

Так и приютила 30 питомцев. Жалко Раисе было и котов – их женщина забирала домой прямо с улицы. "Это их здесь восемь, здесь четверо, там девять, в доме семь", – рассказывает женщина о своих любимцах.

Несмотря на то что женщине уже за 70, она до сих пор работает в местном Дворце культуры. Чтобы прокормить такой зверинец, женщина тратит 200 гривен в день. "Сегодня у нас овсяная каша и суповые наборы. Это 20-литровая кастрюля, значит, они едят 4 ведра", – говорит Раиса.

С каждым годом справляться с таким количеством собак и кошек женщине все труднее. Ранее она раздавала щенков на местных рынках. Теперь желающих принять ее любимцев нет. Местные волонтеры стерилизовали животных, однако забрать их не могут. "Мы заботимсяоб этой женщине, мы понимаем, что она уже в таком возрасте. Официального приюта для животных у нас нет, нам этих животных девать некуда", – объясняет Инна Грюнберг, волонтер и зоозащитник.

Приюты соседних городков уже переполнены. Поэтому волонтеры сейчас ищут для этих животных новых хозяев. "Не дай бог что – они просто пропадут", – говорят они.
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Источник:

"Сегодня"

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