Подробности истории с ранеными в Киеве котами: животных избивали ногами или сбили машиной

Сбор средств на лечение приостановлен, один из котов начал поправляться

Стало известно, от чего пострадали коты, найденные на прошлой неделе ранеными в Киеве.

Как рассказала нам киевлянка Елена Гавриш, по итогам осмотров в ветклиниках оказалось, что животные пострадали от человека – их либо сбили машиной, либо кто-то избивал.

"Светленький кот чувствует себя уже хорошо, опасений никаких нет. Он восстанавливается, начинает сам ходить. Ежедневно делают перевязки лапки, где была рваная рана. Продолжаем колоть антибиотик и обезболивающее. Начал кушать. Остается под наблюдением врачей", – рассказала Елена.

Чеки на лечение животных

К сожалению, черный кот пострадал больше – у него синий живот с полосами, скорее всего от ударов носком обуви. "По рентгену разрывов нет, есть гематома на почке. Кот начал сам ходить в туалет, без катетера. Температура стабильная. Пока еще анемичный. На третий день начал понемногу сам кушать. Его состояние станет понятнее в течение 14 дней", – добавила спасительница котов.

После публикации истории о пострадавших животных интернет-пользователи начали активно им помогать. На 8 апреля было собрано 11506 грн, и сейчас сбор средств остановлен.

Коты остаются под наблюдением и эту неделю еще точно проведут в клинике. Обоим котикам около года, оба ручные.