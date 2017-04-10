Подробности истории с ранеными в Киеве котами: животных избивали ногами или сбили машиной

Вчера, 11:14

Сбор средств на лечение приостановлен, один из котов начал поправляться

 


Фото: Елена Гавриш

Фото: Елена Гавриш

Фото: Елена Гавриш

Фото: Елена Гавриш

Фото: Елена Гавриш

Стало известно, от чего пострадали коты, найденные на прошлой неделе ранеными в Киеве.

Как рассказала нам киевлянка Елена Гавриш, по итогам осмотров в ветклиниках оказалось, что животные пострадали от человека – их либо сбили машиной, либо кто-то избивал.

"Светленький кот чувствует себя уже хорошо, опасений никаких нет. Он восстанавливается, начинает сам ходить. Ежедневно делают перевязки лапки, где была рваная рана. Продолжаем колоть антибиотик и обезболивающее. Начал кушать. Остается под наблюдением врачей", – рассказала Елена.

17795870_1551625548213438_8967596614811499546_n

17800241_1551625801546746_1878957919644544504_n

Чеки на лечение животных

К сожалению, черный кот пострадал больше – у него синий живот с полосами, скорее всего от ударов носком обуви. "По рентгену разрывов нет, есть гематома на почке. Кот начал сам ходить в туалет, без катетера. Температура стабильная. Пока еще анемичный. На третий день начал понемногу сам кушать. Его состояние станет понятнее в течение 14 дней", – добавила спасительница котов.

После публикации истории о пострадавших животных интернет-пользователи начали активно им помогать. На 8 апреля было собрано 11506 грн, и сейчас сбор средств остановлен.

Коты остаются под наблюдением и эту неделю еще точно проведут в клинике. Обоим котикам около года, оба ручные.
температура, лечение, коты, кот, избивал, обезболивающее, пострадал
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Общество

Дом от застройщика с необходимой мебелью. Прослужит минимум полгода. А если кот спокойный, то срок службы может быть и в три-четыре раза дольше. Фото: kotofabrika.com

Какие аксессуары для домашних любимцев сейчас в тренде и как сделать кошачий домик своими руками

8 Апреля, 16:00

Домики в видек милк-боксов и гамаки для релакса

Звезды

Лера Кудрявцева. Фото: Instagram

Лера Кудрявцева ищет пропавшего кота с помощью экстрасенсов

6 Апреля, 13:30

Вместе с мужем Игорем Макаровым Лера расклеила объявления о пропаже и обошла всех соседей

Мир

Видеохит: обращение мэра Риги к гражданам прервал кот

6 Апреля, 06:24

Животное неожиданно появилось в кадре и на глазах опешившего Ушакова начало пить из его кружки

Люди

Найди друга: милая кошечка ищет дом

5 Апреля, 20:02

Жужу любит сидеть на руках, делать лапками массаж и мурлыкать

Люди

Найди друга: две кошечки-сестрички ищут дом

5 Апреля, 06:10

Барышни очень ласковые, любят сидеть на ручках и петь свои песенки

Люди

Найди друга: шоколадный котенок Брауни ищет дом

4 Апреля, 22:57

Малыш очень нежный, ласковый, общительный и дружелюбный

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования