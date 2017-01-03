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Помогите найти: в Киеве потерялась белая собака

Сегодня, 13:20

Пес был в ярко-салатовом ошейнике 

Помогите найти: в Киеве потерялась белая собака

31 декабря 2016 года в районе киевского метро "Черниговская" потерялась собака по кличке Семен.

Предположительно, пес, который испугался салютов и убежал, может быть в районах БВС, Дарница, Русановка.

Приметы: беспородный, длинная белая шерсть, похож на болонку. Рост 45 сантиметров, был в ярко-салатовом ошейнике.

Всех, кто располагает информацией о месторасположении пса, просят связаться по следующему номеру с Викторией – 067 223 68 47.

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Источник:

"Сегодня"

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