Скандал в Киеве: археологи вынуждены приостановить раскопки старинной улицы на Подоле из-за медлительности чиновников (фото)

В столице снова назревает скандал с раскопками на Почтовой площади, где почти два года назад были обнаружены уникальная древняя улица и строения времен Киевской Руси. Две недели назад археологи остановили свои работы на объекте, где возводят ТЦ. "Сегодня" выяснила, чем это грозит уникальным находкам.

ПРОВАЛИЛИ ТЕНДЕРЫ. Увы, музеефикация находок, которые обнаружили под Почтовой площадью, под угрозой срыва. "Мы ее не можем проводить. Чиновники затягивают техпроцедуры по проведению тендеров, и мы вынуждены остановить работы на объекте. В будущем музее было запланировано выставить объемные картины всего процесса исследования уникальных находок нашими сотрудниками. Все обнаруженное необходимо было отсканировать современной техникой, чтобы мы могли продолжать работать дальше. Мы подготовили эти объекты к сканированию, но самой техники нет из-за непроведенного тендера. Увы, у нас даже нет необходимого освещения на раскопках", — рассказал "Сегодня" директор Центра археологии Киева Михаил Сагайдак.

По его словам, консервация объекта предусмотрена, но ее никто пока не выполняет. "Если в ближайшее время эти техвопросы не решатся и на объекте не будут проводиться работы, то со временем найденные объекты будут разрушаться", — отметил Сагайдак.

Реставраторы к работам тоже пока не приступили. "Занимаемся лишь выборочной консервацией некоторых находок из дерева (они сейчас находятся на территории реставрационного центра), но в целом консервацию не проводим из-за того, что окончательно все юридические моменты не решены", — рассказала нам гендиректор Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины Светлана Стрельникова.

БЕЗ ПРОЕКТА. Как оказалось, не все так гладко и со строительством ТЦ на Почтовой площади. "Сейчас на объекте строительные работы не проводятся, поскольку еще нет утвержденного проекта — он только разрабатывается. Кроме того, еще не известно, какая площадь будет отведена под музей. Впрочем, инвестор, как и ранее, финансирует археологические раскопки", — пояснил нам руководитель реконструкции Почтовой площади Максим Скачков.

ВЛАСТЬ. Городские власти уверяют, что причин для беспокойства нет. "Проведение тендеров — это процедура, которая не может выполняться быстро, потому требует времени. Музей, конечно же, будет, музеефикация — тоже! Скоро проведем тендер на разработку концепции музея, и к этому планируем привлекать международных специалистов. Скорей всего, работы на объекте возобновятся уже в следующем году, в январе или феврале", — пояснила директор департамента культуры КГГА Диана Попова.

Древний погреб и другие находки

Почти за два года под Почтовой нашли сотни ценных находок: фрагменты усадьбы времен Киевской Руси, нательные бронзовые и серебряные кресты, железные стрелы, ядра, пули и фрагменты оружия, керамику, около 70 серебряных и медных монет, останки животных, среди которых черепа лошадей и собак. Из сенсационных находок — жлукто XVIII века — выдолбленная из ствола дерева метровая посудина, в которой отбеливали белье при помощи золы. В народе ее называли бочкой для золения — прототип стиральной машины. "В слое ХII века, в припортовой зоне, археологи нашли необычный объект — деревянный погреб с пятью углами длиной три метра и шириной метр. Это не типичная форма для погреба, потому сейчас ведется дискуссия о том, почему и для чего могли его соорудить. Недавно были обнаружены несколько объектов хозпредназначения, но пока они еще не раскопаны", — говорят специалисты.