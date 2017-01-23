Спортивный флешмоб: в Киеве патрульные отжались 22 раза ради ветеранов (обновлено) (видео)

Столичные копы активно участвуют в флешмобе #22PushupChalleng в поддержку наших солдат вернувшихся с войны на Востоке страны.

"Участвует весь департамент патрульной полиции – все управления. Флешмоб длится четвертый день. По условиям 22 отжимания нужно делать на протяжении 22 дней. Поначалу отжимались на плацу, потом в центре города. В первый день было более 100 полицейских, а на третий день – 70. В день Соборности Украины мы продолжили флешмоб в поддержку наших воинов. Именно благодаря им наша страна остается единой. Важно, чтобы к этой эстафете было привлечено больше людей, поэтому мы бросили вызов мэру Киева Виталию Кличко. Как он отреагировал, пока неизвестно", – рассказал "Сегодня" Юрий Зозуля, начальник управления патрульной полиции Киева.

Флешмоб запустил известный автогонщик и волонтер Алексей Мочанов. Главная цель мероприятия – привлечь внимание к ветеранам боевых действий на Востоке Украины, которым так сложно адаптироваться к мирной жизни после возвращения с войны, пишет Vgorode.

Так, участники флешмоба публично отжимаются 22 раза в течение 22 дней и передают эстафету своим знакомым и друзьям.

Цифра 22 – знаковая. По статистике в мире, каждый 22-й ветеран совершает суицид из-за пережитого на войне.

В Украине к флешмобу присоединились общественные деятели, телеведущие, военнослужащие и даже чиновники.