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Спортивный флешмоб: в Киеве патрульные отжались 22 раза ради ветеранов (обновлено) (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7908/63_main.1485172917.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/63_tn.1485172917.jpg Люди Полицейские отжимались на снегу вместе с Юрием Зозулей

Спортивный флешмоб: в Киеве патрульные отжались 22 раза ради ветеранов (обновлено) (видео)

Сегодня, 14:50

Полицейские отжимались на снегу вместе с Юрием Зозулей

В флешмобе приняли участие десятки патрульных полицейских
В флешмобе приняли участие десятки патрульных полицейских

Столичные копы активно участвуют в флешмобе #22PushupChalleng в поддержку наших солдат вернувшихся с войны на Востоке страны.

"Участвует весь департамент патрульной полиции – все управления. Флешмоб длится четвертый день. По условиям 22 отжимания нужно делать на протяжении 22 дней. Поначалу отжимались на плацу, потом в центре города. В первый день было более 100 полицейских, а на третий день – 70. В день Соборности Украины мы продолжили флешмоб в поддержку наших воинов. Именно благодаря им наша страна остается единой. Важно, чтобы к этой эстафете было привлечено больше людей, поэтому мы бросили вызов мэру Киева Виталию Кличко. Как он отреагировал, пока неизвестно", – рассказал "Сегодня" Юрий Зозуля, начальник управления патрульной полиции Киева.

Флешмоб запустил известный автогонщик и волонтер Алексей Мочанов. Главная цель мероприятия – привлечь внимание к ветеранам боевых действий на Востоке Украины, которым так сложно адаптироваться к мирной жизни после возвращения с войны, пишет Vgorode.

Так, участники флешмоба публично отжимаются 22 раза в течение 22 дней и передают эстафету своим знакомым и друзьям.

Цифра 22 – знаковая. По статистике в мире, каждый 22-й ветеран совершает суицид из-за пережитого на войне.

В Украине к флешмобу присоединились общественные деятели, телеведущие, военнослужащие и даже чиновники.
видео, флешмоб, правоохранители, военнослужащие, полицейские, патрульные
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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