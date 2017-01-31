Статистика Киева: горожане активно рожают малышей и массово просят субсидии (инфографика)

По данным столичного управления статистики, за год количество жителей Киева увеличилось на 1248 жителей. Изменения произошли за счет рождаемости и приезжих, которые зарегистрировались в городе.

ПРИРОСТ. Показатели по рождаемости в Киеве улучшаются. За 11 месяцев 2016 года в столице родилось на 1034 малыша больше, чем за аналогичный период 2015 года. Беби-бум традиционно наблюдался в Дарницком районе, где проживает много молодых пар и строятся новые дома. Эксперты уверяют, что повышенная деторождаемость в столице была ожидаема — это связано с затянувшимся кризисом. "В кризис, когда вокруг все стремительно дорожает, большинство молодых людей объединяются и решают создать семью, поскольку совместный доход, позволяет им выжить в тяжелое время. И конечно же у них появляются дети. К тому же после рождения ребенка государство выплачивает пособие (более 41 тыс. грн)", — поясняет психолог Виталий Подгорный.

СМЕРТНОСТЬ. Увы, показатели по смертности в столице не падают: в 2016 году в мир иной ушли 27 772 киевлянина, что всего на пять человек меньше, чем в 2015-м. Причины смерти разные, но чаще всего (63,8%) из-за сердечно-сосудистых заболеваний и кровеносной системы, 17,4% — от онкологии, 4,3% из-за болезней органов пищеварения.

ЖИЛЬЕ. Больше всего горожан (более 368 тыс. чел.) традиционно проживает в Деснянском районе — одном из самых больших в Киеве по площади. На втором месте Соломенский — более 364 тыс. человек. Меньше всего жителей — в Печерском и Подольском районах. "Эти два района — очень дорогие и некомфортные для проживания, поэтому там предпочитают лишь работать, а Соломенский район всегда был популярным из-за хорошо развитой инфраструктуры: там много магазинов, школ, удобные транспортные маршруты", — рассказали нам в одной из риелторских компаний.

По данным статистики, в прошлом году активно застраивался Дарницкий район, а застой наблюдается в Подольском и Деснянском. Чтобы облегчить затраты горожан за ЖКУ, власти призывали подавать документы на оформление субсидий. Неудивительно, что количество желающих ее получать увеличилось в 1,5 раза! При этом субсидии получили далеко не все, кто обращался, — отказали 311 домохозяйствам из Соломенского и Голосеевского районов (всего обратились 27 355 домохозяйств). За год больше всего субсидий получили жители Святошинского района (4406 домохозяйств, средняя сума 1334,4 грн).

ДОХОДЫ. Еще в управлении статистики подсчитали доходы киевлян. Так, в ноябре прошлого года номинальная средняя зарплата штатных сотрудников предприятий и организаций составляла 9008 грн. А за один отработанный час в ноябре горожанам платили 56,73 грн. ($2), что на 6,5% меньше, чем в октябре.