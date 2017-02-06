Три года без Януковича: как теперь живут знаменитые страусы Межигорья (видео)

Скоро – третья годовщина, как из резиденции в Межигорье бежал экс-президент Янукович. Теперь знаменитыми страусами бывшего гаранта занимаются местные зоологи. Как живется птицам и что произошло с остальными пернатыми в имении?

Алексей Николаевич ежедневно возится возле страусов Януковича, кормит и выгуливает их. За животными ухаживать просто, говорит человек. Они послушны и нетребовательны. Единственная проблема – от посетителей. Те постоянно пытаются подкармливать птиц. Поэтому погибли уже два страуса.

"У одного перчатку нашли в желудке, а другой пакетом из полиэтилена подавился", – рассказывает Алексей Телицкий, зоолог.

Впрочем почти сразу зверинец экс-президента пополнился новыми пернатыми. Самки этого же африканского страуса дали потомство! Определить пол малышей сейчас невозможно. Самки или самцы родились – будет известно только через два года. Пока же молодняк выхаживают и составляют для него особое меню.

"Это специальный комбикорм, обязательно творожок, обязательно морковочку и свеклу, обязательно рыбную муку", – объясняет Елена Могиль, администратор зоопарка. Содержать страусов дорого, говорят зоологи. Поэтому выживают как могут. Помогают коровы и козы из местного хозяйства. Их молоко распродают посетителям.

А вот местные лебеди – хоть и не такие экзотические, как страусы, – внимание публики привлекают не хуже. Для них здесь обустроили специальный вольер. Всех этих птиц спасли в свое время от голодной и холодной смерти волонтеры и спасатели.

"И дальше будем принимать в любом количестве лебедей, будем о них заботиться. У нас здесь в Межигорье большие водоемы и места всем хватит", – рассказал Сергей Григорьев, биолог.

В планах зоологов Межигорья – построить весной для обездоленных лебедей целый приют.